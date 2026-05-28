FEMMINILE – Lecce Women, doppia soddisfazione: salvezza e premio per la valorizzazione delle giovani calciatrici

Salvezza in tasca con largo anticipo, settimo posto finale trascinata dalla solita capitana Serena D’Amico, anche quest’anno in doppia cifra a livello di marcature personali (13 in campionato, più altri tre poi annullati per il ritiro del Rende e uno in Coppa Italia). Il Lecce Women, oltre al traguardo principale della permanenza in Serie C, festeggia anche il primo posto nella speciale classifica del “Progetto Valorizzazione Giovani Calciatrici” del Dipartimento Femminile Lnd.

Le salentine sono infatti prime nel girone D che comprende squadre del Centro e Sud Italia, con un’età media totale inferiore a quella delle proprie avversarie. In generale, il Lecce Women in Serie C è la seconda squadra più giovane d’Italia dopo il Chieti.

“È motivo di grande soddisfazione per noi – dice l’allenatrice Vera Indino dal Nuovo Quotidiano di Puglia -. Ci era stato chiesto di raggiungere il risultato sportivo della salvezza attraverso la crescita e la valorizzazione delle giovani calciatrici del nostro vivaio. Direi che abbiamo centrato appieno l’obiettivo stagionale, considerato che nel corso della stagione abbiamo continuato a lanciare in Prima squadra ragazze cresciuti negli anni con noi, alcune anche nate nel 2011. In alcune partite, ad esempio anche contro la capolista Catania, ci siamo presentate in campo schierando dall’inizio due 2011 e poi 2010 e 2009. Questo per noi significa aver gettato le basi per il futuro del club»