PODISTICA – Successo a Santa Maria di Leuca per il 9° Urban Trail: trionfano Chiarello e Greco

Un panorama mozzafiato, sospeso tra la natura incontaminata e l’azzurro del mare, ha fatto da cornice alla nona edizione della “Urban Trail Leuca”. La manifestazione podistica di livello “Bronze”, svoltasi domenica scorsa, ha richiamato centinaia di runners da tutta la regione, confermandosi come la settima prova ufficiale del progetto Cross, Trail & Mountain Running.

L’evento, indetto dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), è stato orchestrato magistralmente dalla Asd Atletica Capo di Leuca guidata dalla presidente Eleonora D’Amore, e ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia, di Pugliapromozione e dei Comuni di Castrignano del Capo e Ugento.

Il percorso misto – un selettivo tracciato di oltre 10 chilometri con un dislivello di 184 metri caratterizzato dall’alternanza di sabbia, asfalto, sentieri e scalinate – ha messo a dura prova ma esaltato gli specialisti del trail. Per la prova maschile, a tagliare per primo il traguardo a ritmi forsennati è stato Donato Chiarello (Asd Running Corsano), capace di bloccare il cronometro a 42:45. Dietro di lui si sono piazzati Gabriele Lezzi della Buttazzo Runners Asd (secondo in 44:21) e Rocco Bisanti, anch’egli della Asd Running Corsano, che ha chiuso il podio in 44:46.

Tra le numerose donne in gara ha dettato legge Pamela Greco (Asd Saracenatletica), che ha conquistato la vittoria con il tempo di 53:44. La piazza d’onore è andata a Cristina Primiceri della Asd Podistica Parabita (55:21), mentre sul terzo gradino del podio è salita Francesca Pulimeno del Gruppo Podistico A13 Alba Taurisano (56:27).

La competizione, ormai appuntamento fisso nel calendario podistico pugliese, ha visto la partecipazione di atleti di tutte le fasce d’età, a partire dagli Esordienti fino alle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master.