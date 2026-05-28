ECCELLENZA – Aventi diritto e possibili ripescaggi: il punto sulla situazione attuale

Archiviate sia la stagione di Serie D 2025/26, sia quella di Eccellenza pugliese, vediamo quali possono essere gli scenari per il prossimo torneo di Eccellenza a 18 squadre.

Dalla Serie D in Eccellenza, per la Puglia, retrocede solamente l’Heraclea; pertanto si applica il regolamento concernente le ipotesi di “nessuna-una-due-tre società retrocesse dalla D”.

L’eventuale ammissione al campionato di Eccellenza dipenderà in primis dalla graduatoria di merito che vede:

– al primo posto la miglior retrocessa dai playout o che non ha giocato i playout per la regola dei sette punti: è la casella dell’Ugento, retrocessa ai playout persi contro il Novoli;

– al secondo posto la migliore delle due vincenti dei playoff Promozione: è la casella dello Squinzano, migliore rispetto al Cosmano Sport (79 punti contro 62);

– al terzo posto la seconda tra le perdenti ai playout o tra le retrocesse per la regola dei sette punti: è attualmente il Polimnia con 31 punti (ma una revisione dei giudizi sul Massafra, ora sceso a 26, potrebbe cambiare le carte in tavola);

– al quarto posto, la peggiore tra le vincitrici dei playoff di Promozione: ossia il Cosmano Sport;

– al quinto posto la terza tra le perdenti ai playout di Eccellenza o tra le retrocesse senza giocare per la regola dei sette punti: sarebbe il Gallipoli, che di punti ne ha racimolati 27 (ma vale il discorso sul Massafra fatto sopra);

– al sesto posto: la vincitrice di Coppa Italia Promozione: il Soccer Trani è già promosso in Eccellenza; la finalista Squinzano occupa uno slot più alto; sarà dunque la casella della migliore tra le perdenti in finale playoff Promozione, ossia il Mesagne (74 punti contro i 67 del San Marco in Lamis)

Sempre in attesa di disposizioni della giustizia sportiva che potrebbero modificare la classifica finale e stando ai verdetti ad oggi emessi e consolidati, alla lista delle partecipanti all‘Eccellenza 2026/27 a 18 squadre dovremmo togliere gli slot occupati dalle retrocesse Foggia Incedit (radiato), Virtus Mola, S. Massafra, Gallipoli, Polimnia e Ugento, oltre alle promosse in D Bisceglie e Brindisi, aggiungendo le due vincitrici dei gironi di Promozione (Soccer Trani nel girone A, Ostuni nel girone B) e la retrocessa Heraclea dalla D. La lista delle aventi diritto, ad oggi, conta 15 squadre certe su 18. Con due asterischi: il Taranto potrebbe lasciare l’Eccellenza vincendo i playoff nazionali; l’Heraclea potrebbe cedere il titolo ad una società campana (si parla dell’US Ariano Irpino) e iscriversi, di conseguenza, in Eccellenza campana. Altre società aventi diritto potrebbero anche non iscriversi per motivi finanziari. La prima bozza delle partecipanti è la seguente:

1. A. Toma Maglie

2. Atl. Acquaviva

3. Atl. Racale

4. Bitonto

5. Brilla Campi

6. Canosa

7. Galatina

8. Heraclea *

9. N. Spinazzola

10. Novoli

11. Ostuni

12. Soccer Trani

13. Taranto *

14. Taurisano

15. UC Bisceglie

16. ???

17. ???

18. ???