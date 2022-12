FEMMINILE – Lecce Women, avanti tutta in Coppa: battuto il Crotone, Silva sugli scudi

Vittoria per il Lecce Women nella seconda giornata del quadrangolare di Coppa Italia. Le ragazze allenate da Vera Indino battono il Crotone per 4-3 e balzano al comando del raggruppamento in vista dell’ultima giornata, prevista per domenica 8 gennaio, quando il Lecce Women riceverà il Cosenza.

Sugli scudi il difensore Silva, autrice di una doppietta. A segno anche la salentina Durante e la solita Jaszczyszyn, giunta a 12 reti stagionali (10 in campionato, due in Coppa).

Il Lecce Women, sceso in campo con una formazione imbottita di calciatrici del settore giovanile, è andato subito sotto: 0-2 il punteggio alla mezz’ora di gioco. Il desiderio di riscatto ha portato prima Silva ad accorciare le distanze dopodiché, nel secondo tempo, le giallorosse hanno preso il sopravvento e dopo aver raggiunto il pareggio ancora con Silva, si sono portate in vantaggio con un gran gol di Durante, un destro da circa 25 metri finito nel sette alla destra del portiere. A quel punto, c’è stata la reazione del Crotone, le calabresi hanno riagguantato il pareggio ma gli sforzi sono risultati vani dinanzi al calcio di rigore concesso per un fallo su Marsano e trasformato da Jaszczyszyn.

“Abbiamo centrato due obiettivi – ha detto al termine l’allenatrice Indino -. Abbiamo battuto una buonissima squadra schierando tantissime ragazze del nostro settore giovanile: due ragazze nate nel 2008, una nel 2007, una nel 2006 e una nel 2004. Dopodichè, nel corso del secondo tempo, sono entrate in campo anche una ragazza del 2005, una del 2006, una del 2007 e una del 2008. Mi è piaciuto soprattutto lo spirito con il quale queste giovani calciatrici si sono battute. E rivolgo un plauso anche alla nuova arrivata, Ada Daple, giovane difensore della Costa d’Avorio, che alla prima occasione ha dimostrato di essere una calciatrice su cui puntare in futuro”. Ora l’attività della serie C si ferma e riprenderà domenica 8 gennaio con la terza e ultima giornata del primo turno di Coppa Italia. “Noi però non ci fermeremo e continueremo ad allenarci per farci trovare pronte a gennaio”, assicura Indino.

—

Coppa Italia – Risultati (seconda giornata): Lecce Women-Crotone 4-3; Cosenza-Matera 1-1. Classifica: Lecce Women 4 punti; Cosenza e Matera 2; Crotone 1. Prossimo turno (ultima giornata – domenica 8 gennaio 2023): Lecce Women-Cosenza; Crotone-Matera.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-CROTONE 4-3

RETI: 3′ pt Vlassoppoulou (C), 32′ pt Russo (C), 38′ pt e 15′ st Silva (L), 25′ st Durante (L), 27′ st Sacco (C), 42′ st Jaszczyszyn rig. (L)

LECCE WOMEN: Garzya, Silva, Daple, Felline (31’ st Polo), Rollo (40’ st Crusafio), Tomei, Monno (12’ st Pomes), Di Staso (21’ st Durante), Marsano, Jaszczyszyn, Spedicato (18’ st Scardino). In panchina: Sereio, Pereira, Bocchieri, Di Lorenzo. Allenatrice Vera Indino.

CROTONE: Donato, Sacco, Papaleo, Rania, Torano, Vlassoppoulou, La Malfa, Vona, Valente (18′ st Morgante), Russo (29′ st Coppola), Moscatello. Allenatore Francesco Ortolini.

ARBITRO: Iurino di Venosa.

NOTE: Gara giocata a Castrignano de’ Greci. Ammonite Marsano (L); Sacco, Papaleo, Voma (C). Recupero: pt 4’; st 5’.