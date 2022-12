BASKET A2/m – Nardò sfrutta l’onda buona: anche Udine si deve inchinare

L’HDL Basket Nardò dà seguito alla vittoria della scorsa settimana sul campo del Chieti, superando anche Udine al Pala San Giuseppe da Copertino (89-77). I friulani sono un’autentica corazzata costruita per il salto di categoria. Un gruppo concentrato e sempre sul pezzo quello allenato da coach Di Carlo firma una vittoria molto importante ai fini della classifica.

1° QUARTO – Parravicini, Poletti e La Torre da oltre l’arco firmano il primo mini-parziale in favore dei granata per 13-4 registrando il 100% da tre punti. I padroni di casa fanno la voce grossa dalla lunga distanza e conducono con la doppia cifra di vantaggio fino a 3.45 dal termine, quando Sherrill risponde con la tripla del -8 Udine. 11 punti per La Torre, autentico protagonista in attacco. Il primo parziale è di 29-21 con Nardò che conduce.

2° QUARTO – Nardò tira con altissime percentuali da tre, Vasl firma il +16 dall’angolo (40-24). Vantaggio costante del Toro allenato da coach Di Carlo, con Udine che fa fatica a risalire la china al “San Giuseppe da Copertino” di Lecce. Ancora Vasl il principale protagonista offensivo dei granata, che chiudono sul +20 all’intervallo lungo sull’APU.

3° QUARTO – Padroni di casa che toccano il +22 dopo due minuti e mezzo. Ci pensa Smith, senza paura alcuna, ad alzarsi e sparare da 8 metri per il 59-34 che scaturisce l’immediato timeout di coach Finetti. L’americano riapre il sipario e mette in campo lo show personale portando l’HDL Nardò sul +30 (64-34), massimo vantaggio fino a questo momento. Udine si dimena nel rettangolo ma senza raccogliere troppi frutti, perchè Nardò tiene botta e mantiene il vantaggio 77-50.

4° QUARTO – Sostanziale gestione dei granata che subiscono alcune avanzate ospiti ma gestiscono il vantaggio senza patemi d’animo. Girandola di cambi per coach Di Carlo che pensa anche in ottica calendario andando a gestire il minutaggio dei suoi in vista della partita di mercoledì 21 in quel di Chiusi, l’ultima del 2022. Il finale recita 89-77 tra la standing ovation del pubblico di casa.

—

IL TABELLINO

HDL Nardò – Apu Old Wild West Udine 89-77

(29-21, 21-9, 27-20, 12-27)

HDL Nardò: Russ Smith 23 (3/8, 4/6), Andrea La torre 13 (1/2, 3/7), Miha VaŠl 13 (1/3, 3/5), Mitchell Poletti 11 (1/6, 3/5), Jacopo Borra 11 (5/10, 0/0), Lorenzo Baldasso 9 (1/4, 2/5), Matteo Parravicini 7 (0/1, 2/5), Andrea Donda 2 (1/2, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Nicolò luigi Marzano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 13 – Rimbalzi: 40 9 + 31 (Mitchell Poletti, Jacopo Borra 15) – Assist: 21 (Russ Smith 7)

Apu Old Wild West Udine: Raphael Gaspardo 20 (5/12, 1/5), Isaiah Briscoe 19 (4/6, 1/4), Keshun Sherrill 13 (5/11, 1/5), Ethan Esposito 9 (3/6, 1/3), Marco Cusin 6 (3/3, 0/0), Mattia Palumbo 5 (1/3, 1/3), Michele Antonutti 3 (0/0, 1/2), Francesco Pellegrino 2 (1/2, 0/0), Fabio Mian 0 (0/5, 0/1), Vittorio Nobile 0 (0/0, 0/1), Tommaso Fantoma 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Raphael Gaspardo 7) – Assist: 10 (Isaiah Briscoe, Keshun Sherrill 3)

(US Basket Nardò)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 13): Ferrara-Mantova 88-81, Nardò-Udine 89-77, Ravenna-San Severo 87-56, Cento-Chieti 75-54, Cividale-Chiusi 62-63, Forlì-F. Bologna 88-66, Pistoia-Rimini 79-62.

CLASSIFICA: Forlì, Cento, Pistoia 20 – Udine 16 – Ferrara, Cividale, F. Bologna, Nardò 14 – San Severo, Chiusi, Rimini, Mantova 10 – Ravenna 6 – Chieti 4.

PROSSIMO TURNO (21-22 dic.): Chiusi-Nardò, Rimini-San Severo, Pistoia-Ravenna, Mantova-Forlì, Chieti-Cividale, Udine-Ferrara, F. Bologna-Cento.