FEMMINILE – Lecce Women, dal Nord arriva Linnea Prambrant

Rinforzo dal Nord per il Lecce Women che annuncia l’ingaggio della centrocampista svedese Linnea Prambrant, classe 1999, proveniente dalla vittoria del campionato di Terza divisione svedese con la maglia del Bergdalens IK.

“Questi miei primi giorni a Lecce sono davvero fantastici – ha detto la calciatrice, che ha scelto la maglia n. 23 -. La società e le compagne di squadra si sono presi cura di me dal primo momento e la città è bellissima. Non vedo l’ora di conoscere meglio il buon cibo, la cultura e le persone. Sto già cominciando a sperimentare, quindi non potrebbe essere migliore. Ora sono super ansiosa di cominciare ad allenarmi e a giocare con la squadra. Inoltre, le condizioni per giocare a calcio qui sono eccezionali, quindi sono entusiasta di iniziare a giocare. La mia missione più grande è aiutare il Lecce Women a raggiungere i risultati che vogliamo e divertirmi lungo il percorso”.