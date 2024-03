VIRTUS MATINO – È rottura con Luperto a due giornate dalla fine della stagione regolare

in foto: C. Luperto

A due partite dalla fine della stagione regolare si dividono le strade tra Claudio Luperto e la Virtus Matino. Il club della presidentessa Cristina Costantino, con una breve nota comparsa poco dopo mezzanotte sul proprio canale Facebook, ha annunciato la separazione col tecnico, in sella da inizio stagione.

“Si dividono le strade tra mister Luperto e la Virtus Matino. A Claudio Luperto vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale. La prima squadra è stata affidata a mister Alex Vetrugno, che ha diretto gli allenamenti già dalla scorsa settimana”.

Il Matino è attualmente settimo in classifica con 33 punti in 22 partite. La salvezza è a pochi passi ma non ancora ufficialmente centrata. Nell’ultimo turno, i biancazzurri hanno fermato sul pari la vice capolista Manduria ma venivano da tre sconfitte consecutive. Nelle ultime due giornate, il Matino sarà di scena prima a Ginosa, per poi chiudere in casa contro il Brilla Campi.