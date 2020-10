UGENTO – Oliva non si nasconde: “Facciamo fatica a creare azioni pericolose. Matino, avversario di rango che ci darà stimoli”

Domenica scorsa è arrivata la prima vittoria stagionale dell’Ugento di Mimmo Oliva, sul campo di Ginosa. Nel pomeriggio di oggi, i giallorossi scenderanno in campo nuovamente, per l’andata del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza, al “Via del Mare” di Matino contro una delle capoclassifica del girone insieme al Martina.

Da uomo di calcio, Oliva non si nasconde e ammette che la sua squadra ha ancora da migliorare: “Facciamo fatica a creare azioni pericolose dalle parti del portiere avversario. Quello che sino alla scorsa stagione era un nostro marchio di fabbrica, oggi è un Tallone di Achille. È cambiato il quadro tattico dell’Eccellenza, molte squadre sono costantemente schierate sotto la linea della palla e si fa fatica a scardinare i loro pacchetti arretrati. Lavoreremo con l’obiettivo preciso di migliorare sotto questo aspetto e sono convinto che presto si vedranno i risultati”.

Sulla formazione di Giuseppe Branà dice: “Andiamo a incontrare una squadra forte allenata da un ottimo allenatore come Giuseppe Branà e composta da calciatori importanti. Non a caso è in testa alla classifica di Eccellenza. Scenderemo in campo considerando il match nell’ottica del doppio confronto, convinti di volere fare bene anche in questa competizione, e misurarci con un avversario di rango ci darà stimoli ulteriori”.