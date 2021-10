UGENTO-CASTELLANETA – I giallorossi non si fermano più: 5 su 5 firmato Cicerello-Stefanizzi-Carrozzo

L’Ugento scavalca anche l’ostacolo Castellaneta e continua la sua marcia a punteggio pieno in campionato. Se si considerano anche i tre match di Coppa Italia, i giallorossi hanno vinto otto gare su otto.

Partita mai in discussione quella col Castellaneta, che si sblocca già all’11’ con un gol di Cicerello dai 25 metri, sebbene Mennella non sembri esente da colpe. Al 28’ Stauciuc mette i brividi a De Luca con un diagonale rasente al palo, ma i giallorossi gestiscono il pallone e raddoppiano al 42’ con Stefanizzi, servito da M. Pinto, e sfiorano il tris con Rodriguez.

La terza rete, però, arriva in avvio di ripresa con un tiro-rinvio di Carrozzo, da quasi metà campo, che beffa ancora l’estremo difensore ospite. Il Castellaneta, punto nell’orgoglio, si fa avanti e accorcia le distanze con un gol di Palmisano che, dal limite, batte De Luca, autore, comunque, di una gara attenta dentro e fuori dai pali. Da lì in poi, però, l’Ugento inserisce il pilota automatico, rischia poco e nulla e porta a casa i tre punti che permettono ai giallorossi di mister Salvadore di tenere il passo del Martina in vetta alla classifica. A ciò si aggiungono i record di miglior difesa e di miglior attacco.

Domenica: Racale-Ugento, Castellaneta-Ginosa.

—

IL TABELLINO

UGENTO-CASTELLANETA 3-1

RETI: 11′ pt Cicerello (U), 42′ pt Stefanizzi (U), 1′ st Carrozzo (U), 4′ st Palmisano (C)

UGENTO: De Luca, Carrozzo, Gubello, Cassano, Lopez, Chirivì (40′ st Di Palma), Marconato, Pinto M., Cicerello (44′ st Aprile), Rodriguez (45′ st Tardini), Stefanizzi (24′ st Galeandro). A disp. Isceri, Corciulo, De Lorenzis, Peluso, Cazzato. All. Salvadore.

CASTELLANETA: Mennella, Prete, Barulli (9′ st D’Andria), Macaluso (22′ st Agodirin), Lamacchia, Pitto, Palmisano (5′ st Rizzo), Pinto N., Stauciuc, Cascio, Martinez. A disp. Zigrino, Pinto A., Tisci, Diprizio, Abate, Allan. All. D’Alena.

ARBITRO: Losapio di Molfetta.

NOTE: ammoniti Cassano, Lopez, Pinto (U), Cascio (C).

(foto: FB Ugento Calcio)