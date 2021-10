GALLIPOLI F. – Al “Bianco” succede di tutto: gran rimonta giallorossa, poi pari Mola in extremis

Terzo pareggio consecutivo in campionato per il Gallipoli Football 1909 al termine di una partita rocambolesca e ricchissima di colpi di scena. La Virtus Mola dopo aver chiuso il primo tempo con due gol di vantaggio, riesce in extremis a strappare il suo primo punto in campionato.

Nonostante due occasionissime per Maiolo e Manisi in apertura, sono infatti gli ospiti a sorpresa a sbloccare al 34′ il risultato. Ricevuto un pallone dalle retrovie, Portoghese si libera al limite dell’area e calcia in porta, la respinta difettosa di Pino sul destro non irresistibile del numero 11 avversario, consente a Guglielmi di appoggiare in rete senza problemi. La reazione giallorossa è tutta nel tentativo di Santomasi respinto a porta libera dal muro in protezione di Ippolito, fuori causa dopo essere stato scartato da Regner. Nel corso del primo minuto di recupero, arriva però la doccia fredda per i padroni di casa: rubata di La Serra ai danni di Miccoli nella trequarti offensiva ed assist per Portoghese che a tu per tu con Pino non sbaglia e permette ai suoi di chiudere clamorosamente la prima frazione sullo 0-2.

La ripresa si apre con il gol al 5′ dell’1-2, cross preciso di Regner dalla destra per la testa di Medina (subito in campo ad inizio secondo tempo), che per l’ennesima volta è implacabile davanti alla porta. Il Mola si difende con ordine, ma i cambi danno vivacità al Gallo, che acciuffa il pari al 30′ dopo un’azione insistita del neo-entrato Solidoro che ricevuto un ottimo pallone da Soria, dopo averlo recuperato, appoggia a Maiolo che da distanza ravvicinata fredda Ippolito. Passano 8′ e Santomasi completa la rimonta sorprendendo il suo marcatore Renna, dopo un lancio dalle retrovie di Regner, e superando con un bel pallonetto Ippolito in uscita. Sembra fatta, ma a 2′ dalla fine Martinez sbraccia irregolarmente in area Lucariello commettendo un fallo da rigore. Dal dischetto Loseto spiazza Russo e realizza il definitivo 3-3.

I giallorossi salgono a quota 9 in classifica ed ora attendono al Bianco domenica prossima alle 15.30 la capolista Martina, in testa alla classifica a punteggio pieno ed a pari merito con l’Ugento. Per la Virtus Mola, ci sarà la visita dell’Otranto.

—

IL TABELLINO

GALLIPOLI F.-VIRTUS MOLA 3-3

RETI: 34′ pt Guglielmi (M), 46′ pt Portoghese (M), 5′ st Medina (G), 30′ st Maiolo (G), 38′ st Santomasi (G), 43′ st rig. Loseto (M)

GALLIPOLI F.: Pino (23′ st Russo); Miccoli (23′ st Solidoro), Mangione, Martinez, Piscopiello; Sindaco (1′ st Medina), Soria, Maiolo; Regner, Manisi; Santomasi. All. Oliva.

VIRTUS MOLA: Ippolito; De Palma (23′ pt Sisto), Lorusso, Stella; La Serra, Schirone, Partipilo, Dentico, Loseto; Guglielmi (37′ st Renna), Portoghese (29′ st Lucariello). All. Sisto.

ARBITRO: Ruggero D’Oronzo (Barletta)

NOTE: ammoniti: Maiolo, Soria, Mangione, Lorusso, Dentico, Schirone. Recupero: 3′ pt, 4′ st.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA

(fonte: gallipolifootball1909.it – foto: Coribello)