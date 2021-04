RACALE-MAGLIE – Moretti regala ai giallorossi un successo con vista playoff

Seconda sconfitta consecutiva per l’Atletico Racale, quarto punto in due match invece per il Maglie. La truppa guidata da Claudio Luperto che espugna il Basurto grazie ad un gol di Moretti siglato ad inizio ripresa. Nonostante una buona prestazione, Casalino e compagni cedono il passo per la seconda volta in due domeniche, dimostrando di aver patito assai lo stravolgimento della rosa.

Dopo un primo tempo ben giocato dalla formazione di casa, con diverse buone trame ed un gioco abbastanza gradevole, la svolta del match arriva ad inizio ripresa. Punizione tagliata battuta da Negro e guizzo vincente di Moretti, che fredda Passaseo, siglando il punto dello 0-1, facendo però scoppiare le polemiche biancazzurre per una posizione apparsa dubbia.

Subito lo svantaggio il Racale prova a riorganizzarsi, ma le occasioni migliori capitano ancora una volta sui piedi del match-winner Moretti, che trova di fronte a sé un super Passaseo.

Un successo che rilancia le ambizioni playoff dei giallorossi, che domenica ospiteranno il Gallipoli di Antonio Toma, mentre per l’Atletico Racale ci sarà il Ginosa, ma il match, molto probabilmente, verrà rinviato a causa delle vicende che hanno colpito la società tarantina.

—

IL TABELLINO

Racale, Stadio “Basurto”

domenica 18 aprile 2021, ore 16:30

Eccellenza Pugliese girone B 2020/21 – Giornata 6

ATL. RACALE-TOMA MAGLIE 0-1

RETI: 6′ st Moretti

ATL. RACALE: Passaseo, Macchia, Romano, Aprile, Casalino, Greco, Ruberto (5’ pt Mummolo), Carrozza (35’ st Parlati), Iurato (18’ st Noah Olaleye), Buongiorno (16’ st Barone), Torsello. A disp. Colazzo, My, Schirosi, D’Errico, Panico. All. Sportillo.

TOMA MAGLIE: Esposito, Piccinno, Marcuccio, Guinazu, Pasca, Grezzana, Negro (30’ st Mosca), Garcia (48’ st Magagnino), Vantaggiato (16’ st Cannoletta), Castrì (41’ st Manca), Moretti. A disp. Nocita, Tamborrino, Rizzo, Alessandrì, Ciriolo. All. Luperto.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

NOTE: ammoniti Macchia, Noah Olaleye, Piccinno, Grezzana, Moretti.