ECCELLENZA – Verso la finale per la D Ugento-Bisceglie con sede ancora da ufficializzare

Dovrebbe essere Francavilla Fontana la sede della finale per la Serie D tra Ugento e Bisceglie, in programma domenica prossima alle 16.30. Questo, in attesa del via libera da parte della Questura della sede prescelta, che, a meno di tre giorni dalla data del 5 maggio, ancora deve arrivare ufficialmente.

L’Ugento arriva allo spareggio dopo aver riposato domenica scorsa, in attesa di conoscere la sua avversaria nella finale playoff del girone A tra Bisceglie e Molfetta. Lo zero a zero dopo i tempi supplementari ha promosso il Bisceglie.

Modalità dello spareggio: in caso di parità al 90’, si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se la parità persisterà, la Serie D si deciderà ai calci di rigore. La perdente della finale, poi, potrà tentare di accedere in Serie D dalla porta di servizio, quella degli spareggi nazionali per le seconde di Eccellenza che spesso hanno sorriso alle rappresentanti pugliesi.

L’anno scorso è stato il Città di Gallipoli, sconfitto in finale dal Manfredonia, ad acciuffare la Serie D agli spareggi, superando prima il Città dei Sassi Matera e poi l’Agropoli. E ancora: nel 2021-22 fu la volta del Martina, battuto in finale playoff dal Barletta ma capace di centrare, comunque, l’obiettivo, eliminando Jonica e Akragas. Nel 2019-20 e 2020-21 gli spareggi nazionali non si giocarono causa Covid. Andando ancora più indietro nel tempo: attraverso gli spareggi nazionali, Brindisi promosso in D nel 2018-19; Omnia Bitonto nel 2017-18; Team Altamura nel 2016-17; Nardò nel 2014-15; Andria nel 2013-14; Manfredonia nel 2012-13.

La perdente tra Ugento e Bisceglie, nel primo turno degli spareggi, se la vedrà con la seconda di Eccellenza calabrese, con andata il 26 maggio e ritorno il 2 giugno.