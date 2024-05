ECCELLENZA/PROMOZIONE – Il Giudice sportivo di playoff e playout: Bisceglie decimato

Eccellenza, Promozione, playoff e playout: il Giudice sportivo, gare del 28.04.2024

Dopo le partite di domenica scorsa per i playoff e playout di Eccellenza e Promozione pugliesi, il Giudice sportivo ha emesso i seguenti provvedimenti.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Squalifica per sei giornate per Francis Di Fulvio (Molfetta, “espulso durante la gara, al termine della stessa rientrava sul terreno di gioco tenendo comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro; allontanato con fatica dai propri dirigenti”); quattro giornate per Dibi Wilfried Kouame (Bisceglie, “a fine gara, dopo aver preso una rincorsa, colpiva un avversario con un calcio all’anca, causando una rissa sul terreno di gioco”); tre giornate per Alessandro Avantaggiato (Bisceglie, “a fine gara veniva alle mani con un tesserato avversario, inizialmente con spinte, strattonamenti ed insulti, ed infine con schiaffi al volto reciproci”); due giornate per Carlo Vicedomini (Molfetta); una giornata per Antonio Pignataro (Bisceglie), Giuseppe Lopez (Molfetta),

SOCIETÀ – Ammenda di 500 euro per il Bisceglie (petardi e fumogeni, oltre al comportamento dei raccattapalle che ritardavano o non consegnavano i palloni nel secondo tempo); ammenda di 200 euro al Molfetta (petardi).

MEDICI – Inibizione sino al 30/06/24 per Fabio Nigri (Bisceglie).

—

PROMOZIONE

CALCIATORI – Squalifica di tre giornate per Andrea De Giorgi (Leverano); una giornata per Gabriele Mininno (Lucera).

ALLENATORI – Squalifica sino al 06/05/24 per Diego Musca (Leverano).

SOCIETÀ – Ammenda di 600 euro per il Lucera (rissa, petardi, soggetto estraneo che sostava nie pressi del tunnel); 500 euro al Leverano (fumogeni e coro offensivi verso le istituzioni sportive); 400 euro al Capurso (rissa, fumogeni).

Gara Capurso-Lucera: respinto il ricorso del Lucera.