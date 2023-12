ECCELLENZA – Sorteggio, date e orari della doppia finale di Coppa Italia regionale

Nelle scorse ore si è svolto il sorteggio per la doppia finale di Coppa Italia Eccellenza Puglia, che vede in ballo il Manduria e il Molfetta. Gli esiti hanno disposto che sarà il Manduria a giocare la gara d’andata in casa (al Comunale “Camassa” di Sava) domenica 21 gennaio prossimo, con inizio alle ore 15; il match di ritorno, sul sintetico del “Poli” di Molfetta, è in programma per domenica 4 febbraio alle ore 16.30. Tali orari, poi, potranno essere modificati da accordi tra le società.

In caso di parità dopo i match di andata e ritorno sarà dichiarata vincitrice la squadra che avrà segnato il maggior numero di gol in trasferta; in caso di ulteriore parità, tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Entrambe le società potranno destinare una parte dell’incasso netto, in maniera facoltativa, alla società “Puglia Lnd Solidale“, costituita dal Comitato regionale pugliese per sostenere iniziative benefiche in programma anche nell’attuale stagione sportiva.