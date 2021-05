ECCELLENZA – Il Martina perde il suo bomber, multato il Gallipoli: il Giudice sportivo della 10ª giornata

Pesante perdita per il Martina che, in vista del rush finale della stagione agonistica, dovrà fare a meno del suo bomber Cristiano Ancora, capocannoniere del girone B di Eccellenza pugliese.

Queste le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, decima giornata.

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Cristiano Ancora (Martina); una giornata a testa per Manuel Vergori (Deghi), Damian Salto (Virtus Matino), Gianluca Macchia (Atl. Racale), Alessandro Falco (DC Otranto), Facundo Fabiani (Ugento).

AMMENDE – 200 euro al Gallipoli (Soggetti estranei presenti nei dintorni degli spogliatoi pronunciavano espressioni offensive verso i tesserati della società ospite) e al Martina (Un giocatore non identificato rompeva un vetro della finestra presente nello spogliatoio).

—

GIRONE A – Una giornata di squalifica per Manolo Stango (Real Siti) e Flavio Diploma (Orta Nova). Ammende di cento euro per l’Audace Barletta (presenza in distinta del tesserato Ruggiero Frisario, non incluso nel gruppo-squadra) e al Mola (presenza in distinta del tesserato Nicola Grazioso, non incluso nel gruppo-squadra).

(foto: ph. Coribello-SalentoSport)