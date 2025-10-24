ECCELLENZA – Il Giudice sportivo, gare del 22-23.10.2025
Eccellenza girone unico: il Giudice sportivo, gare del 22-23 ottobre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE: Alejo T. Galan (1)
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE:
BITONTO: Francesco Morgese (dir., fino al 03/11/25)
BRILLA CAMPI: Roberto Calabrese (all., fino al 03/11/25)
BRINDISI:
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA:
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA: Maurizio Lucarelli (dir., fino al 03/11/25)
NOVOLI:
POLIMNIA: Giovanni Cipriano (all., fino al 03/11/25); Jacopo Avantaggiati (1)
S. MASSAFRA: Michele Lacirignola (1)
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO:
VIRTUS MOLA: