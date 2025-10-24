ECCELLENZA – Il Giudice sportivo, gare del 22-23.10.2025

Eccellenza girone unico: il Giudice sportivo, gare del 22-23 ottobre 2025.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ATL. ACQUAVIVA:

ATL. RACALE: Alejo T. Galan (1)

A. TOMA MAGLIE:

BISCEGLIE:

BITONTO: Francesco Morgese (dir., fino al 03/11/25)

BRILLA CAMPI: Roberto Calabrese (all., fino al 03/11/25)

BRINDISI:

CANOSA:

FOGGIA INCEDIT:

GALATINA:

GALLIPOLI:

N. SPINAZZOLA: Maurizio Lucarelli (dir., fino al 03/11/25)

NOVOLI:

POLIMNIA: Giovanni Cipriano (all., fino al 03/11/25); Jacopo Avantaggiati (1)

S. MASSAFRA: Michele Lacirignola (1)

TARANTO:

TAURISANO:

UC BISCEGLIE:

UGENTO:

VIRTUS MOLA: