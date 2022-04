LIVE! ECCELLENZA/B – Risultati 26ª e ultima giornata, classifica finale e verdetti

— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —



NB: classifica avulsa Grottaglie 7, Castellaneta 6, Massafra 4

VERDETTI

Vincitore girone B: Martina (spareggio per la Serie D diretta contro il Barletta)

Playoff: non previsti

Playout: S. Massafra-Racale

Retrocessa in Promozione: Virtus Mola

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)