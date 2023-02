Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo (aggiornamento)

Dopo la gara di recupero tra Avetrana e Toma Maglie, valida per la sedicesima giornata di Eccellenza pugliese girone B, il Giudice sportivo ha squalificato, per una giornata, il calciatore dell’Avetrana, Francesco Tamborrrino.

Per la Promozione girone B, in merito alla partita Racale-Veglie del 21 gennaio scorso (2-1), il Giudice sportivo ha fissato la data del 14 febbraio per la discussione del reclamo del Veglie.

Di seguito la tabella delle decisioni del Giudice sportivo dopo le partite del 29 gennaio e il recupero del 5 febbraio in Eccellenza e Promozione girone B Puglia.