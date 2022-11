Eccellenza/B, Promozione/B: Il Giudice sportivo, gare del 30.10.2022

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, 30 ottobre, in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE:

ARBORIS BELLI:

AVETRANA:

CASTELLANETA:

CD GALLIPOLI: Simone Passaseo (1)

GALLIPOLI F.: 400 euro di ammenda

GINOSA:

MANDURIA:

NOVOLI:

OSTUNI: 300 euro di ammenda; Andrea Marchionna (1)

OTRANTO:

S. MASSAFRA: 100 euro di ammenda

UGENTO:

VIRTUS MATINO:

—

PROMOZIONE/B

ATL. MARTINA: Krenar Musli (1)

ATL. RACALE:

ATL. TRICASE:

BRILLA CAMPI:

CEDAS AVIO BR:

CEGLIE: Salvatore Del Vecchio (all., 03.12.22); Piero Caputo (all., 10.11.22); Andrea Perrone (1)

COPERTINO:

G. MELENDUGNO:

LEVERANO: Gabriele V. Caputo (1)

MESAGNE: Francesco Lotito (1)

TALSANO: Antonio P. Olimpio (1)

TAURISANO:

V. LOCOROTONDO:

VEGLIE:

Gara Mesagne-Atl. Martina (16 ottobre, 1-1): vittoria a tavolino per il Mesagne, in quanto l’Atletico Martina, nella gara in oggetto, ha schierato in campo un calciatore che doveva scontare un turno di squalifica (Krenar Musli).

Nuova classifica: Racale 19 – Mesagne 18 – Brilla Campi 17 – Atl. Tricase 13 – Copertino 10 – Locorotondo 9 – Talsano 8 – Leverano, Atl. Martina, Veglie, Taurisano 7 – Cedas Brindisi 6 – Ceglie 5 – Melendugno 0.