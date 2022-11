ECCELLENZA – Coppa Italia: terzo turno, quadrangolare e triangolare, 1ª giornata: i risultati

Giornata di Coppa Italia Eccellenza quella di oggi. In campo sei squadre per due gare di quadrangolare e per la prima del triangolare del terzo turno della manifestazione.

Nel quadrangolare, secondo turno più vicino per Manfredonia e Polimnia che battono, rispettivamente, 2-1 il Canosa e 1-3 in trasferta il Mola. Nel triangolare, successo di misura – e primi tre punti – per il Manduria sulla Toma Maglie. Riposava il Gallipoli Football. Tra due settimane, secondo round tra Toma Maglie e Gallipoli Football.

ECCELLENZA QUADRANGOLARE

Manfredonia-Canosa 2-1

US Mola-Polimnia 1-3

Ritorno a campi invertiti: 17 novembre

TRIANGOLARE

Manduria-Toma Maglie 2-1

35′ Kouame (Man), 64′ Dorini (Man), 87′ Miccoli (Mag)

RIPOSA Gallipoli F.

Seconda giornata (17 nov.): Toma Maglie-Gallipoli F.