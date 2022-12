Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 27.11.2022

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, 27 novembre in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE: Andrea Maiolo (1)

ARBORIS BELLI:

AVETRANA:

CASTELLANETA: Un punto di penalizzazione in classifica; ammenda di 300 euro per prima rinuncia; ammenda di 400 euro per indennizzo da mancato incasso

CD GALLIPOLI: Simone Passaseo (1)

GALLIPOLI F.: Pasquale Monopoli (1)

GINOSA:

MANDURIA:

NOVOLI:

OSTUNI:

OTRANTO:

S. MASSAFRA: Franco Marchetti Capasso (1)

UGENTO:

VIRTUS MATINO: Domenico Alemanni (med., sino al 08.12.22)

—

PROMOZIONE/B

ATL. MARTINA: Roberto Satalino (all., sino al 01.01.23)

ATL. RACALE:

ATL. TRICASE: Emanuele Rizzo (1); Jonas Rizzo (1)

BRILLA CAMPI:

CEDAS AVIO BR:

CEGLIE:

COPERTINO:

G. MELENDUGNO:

LEVERANO: Aldo A. De Michele (1)

MESAGNE: Manolo Morelli (1)

TALSANO:

TAURISANO:

V. LOCOROTONDO: Alessio Colucci (1)

VEGLIE: