DILETTANTI – Ripescaggi, rinunce e organici di Eccellenza e Promozione pugliese 2024/25

Nel Comunicato Ufficiale Lnd Puglia di ieri, 1° agosto, si rendono note le società inattive, si ufficializzano i ripescaggi e i gironi dei campionati dilettantistici 2024/25.

In Eccellenza non ci sono squadre rinunciatarie. Pertanto, sono disponibili zero posti per i ripescaggi. Le società non ammesse per completare gli organici sono: Virtus Matino, miglior perdente dei playout; San Marco, seconda miglior perdente playout; Toma Maglie, retrocessa direttamente; Taurisano, miglior vincitrice playoff Promozione; Otranto, retrocessa direttamente.

Rinunciataria, per il campionato di Promozione, è il Talsano. Sono state ammesse, secondo la classifica di merito: Sava, Real Putignano e Virtus Bisceglie. Non ammesse per esaurimento posti disponibili: Audace Barletta, Rinascita Rutiglianese, Capo di Leuca, Soccer Team Fasano e Cedas Avio Brindisi.

Organici di Eccellenza (20 squadre): Arboris Belli, Atletico Acquaviva, Atletico Racale, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Brilla Campi, Canosa, Città di Gallipoli, Corato, Foggia Incedit, Galatina, Ginosa, Manduria, Molfetta, Novoli, Nuova Spinazzola, Polimnia, Soccer Massafra, Unione Calcio Bisceglie.

Organici di Promozione (36 squadre): A. Toma Maglie, Atletico Tricase, Bitritto Norba, Borgorosso Molfetta, C.S. Pietro Vernotico, Canusium, Città di Carovigno, Città di Otranto, Copertino, Cosmano Sport Foggia, Don Uva Calcio, FC Capurso, FC Santeramo, Grottaglie, Leverano, Lucera, Mesagne, Molfetta Sportiva, Ragazzi Sprint Crispiano, Real Putignano, Real Siti, Rinascita Refugees, San Marco, San Severo, Sava, Soccer Stornara, Taurisano, Troia, Veglie, Vernole, Vigor Trani, Virtus Bisceglie, Virtus Locorotondo, Virtus Matino, Virtus Mola, Virtus Palese.

I gironi. GIRONE A: San Marco, San Severo, Lucera, Cosmano Sport Foggia, Troia, S. Stornara, Real Siti, Canusium, Vigor Trani, Don Uva, Virtus Bisceglie, Molfetta Sportiva, Borgorosso Molfetta, Virtus Palese, Bitritto Norba, FC Capurso, Virtus Mola, FC Santeramo. GIRONE B: Real Putignano, Virtus Locorotondo, Città di Carovigno, Ragazzi Sprint Crispiano, Grottaglie, Sava, Mesagne, C.S. Pietro Vernotico, Veglie, Leverano, Copertino, Rinascita Refugees, Vernole, A. Toma Maglie, Città di Otranto, Virtus Matino, Taurisano, Atletico Tricase.