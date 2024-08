TENNIS – Sessanta candeline per l’Open della Canicola di Maglie: il programma

È partito ieri, sui campi in terra battuta del Circolo Tennis di Maglie, il classicissimo Torneo Open della Canicola, ormai giunto alla sessantesima edizione.

Partecipazione record quest’anno con oltre 200 iscritti nei vari tabelloni. Le gare andranno avanti sino a domenica 11 agosto.

La denominazione “Canicola” deriva dal fatto che, soprattutto nei primi anni, in assenza di un’illuminazione artificiale, le partite venivano disputate solo ed esclusivamente con la luce naturale, quindi dalle 9 di mattina e sino al tramonto, giocando anche sotto il sole cocente del mezzogiorno e del primo pomeriggio.

Le condizioni di gioco attuali ovviamente sono più sostenibili in quanto si gioca anche sotto i riflettori con temperature più accettabili.

Dal 12 al 18 agosto, poi, è in programma l’undicesima edizione del Grand Prix Veterani: in gara i migliori giocatori delle categorie Over 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 12 del 10 agosto.