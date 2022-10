ECCELLENZA – Coppa Italia, ufficiali il triangolare e il quadrangolare di semifinale

Sono stati ufficializzati, dalla Lnd Puglia, sia il triangolare, sia il quadrangolare di Coppa Italia Eccellenza. Il criterio di composizione dei raggruppamenti è stato quello della prossimità geografica.

Del quadrangolare fanno parte: Manfredonia, Canosa, Unione Sportiva Mola, Polimnia; accoppiamenti: Manfredonia-Canosa, US Mola-Polimnia, gare d’andata “semifinali” il 3 novembre; ritorno il 17 novembre; le vincenti giocheranno la “finale” del quadrangolare con andata il 1° dicembre e ritorno il 15. La vincente del quadrangolare sarà la finalista.

Del triangolare fanno parte: Manduria, Gallipoli Football, Toma Maglie. primo turno: Manduria-Toma Maglie, 3 novembre; nella seconda giornata (17 novembre) si affronteranno la squadra che ha riposato contro la perdente della prima sfida (o il Manduria, se finirà in pareggio); nella terza giornata (1° dicembre) si completerà il triangolare. Ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta. Passa in finale chi fa più punti; a parità di punti, vale la miglior differenza reti, il maggior numeri di reti segnate, il maggior numero di reti segnate in trasferta.

La finale, infine, è prevista per il 15 gennaio e 5 febbraio del prossimo anno.