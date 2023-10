ECCELLENZA – Coppa Italia, programma e sorteggi della terza fase (triangolare e quadrangolare)

Sono stati ufficializzati dalla Lnd Puglia sia il triangolare, sia il quadrangolare eliminatorio che eleggeranno le due finaliste di Coppa Italia Eccellenza fase regionale.

Le sette squadre qualificate sono: Foggia Incedit, Unione Calcio Bisceglie, Molfetta Calcio, Arboris Belli, Soccer Massafra, Manduria Sport e Ugento.

Arboris Belli, Soccer Massafra, Manduria e Ugento sono state inserite nel quadrangolare eliminatorio; Foggia Incedit, Unione Calcio e Molfetta Calcio, nel triangolare.

La prima giornata del quadrangolare è in programma per il prossimo 2 novembre, ore 14.30, con i seguenti incontri: Arboris Belli-Soccer Massafra, Ugento-Manduria Sport; gare di ritorno della prima giornata, il 16 novembre; le due vincenti, poi, si affronteranno in gare di andata e ritorno (30 novembre, 14 dicembre).

Per quanto concerne il triangolare, la prima sfida sarà quella tra Foggia Incedit e Molfetta Calcio, il 2 novembre alle 14.30; riposa Unione Calcio che entrerà in campo nella seconda partita, il 16 novembre; la terza giornata si giocherà il 30 novembre.