ECCELLENZA – Coppa Italia, Molfetta in finale. Al Manduria il primo round col Massafra

Vince il Manduria la gara 1 della “semifinale” di Coppa Italia Eccellenza. Nella terza giornata del quadrangolare eliminatorio, i biancoverdi s’impongono di misura sul Soccer Massafra grazie al gol di Cavaliere, giunto al 4′ della ripresa. La partita di ritorno, a campi invertiti, si disputerà tra due settimane, il 14 dicembre.

Si è giocata anche l’ultima giornata del triangolare eliminatorio tra Molfetta e Unione Calcio Bisceglie. Hanno avuto la meglio i padroni di casa per 4-0. Grazie a questa vittoria, il Molfetta stacca il pass per la finale di Coppa, avendo vinto il proprio raggruppamento con quattro punti, a pari merito col Foggia Incedit (che oggi ha riposato) ma con una differenza reti migliore rispetto a quella dei foggiani. Il Molfetta, quindi, attenderà l’esito della semifinale di ritorno tra Massafra e Manduria per conoscere il nome della sua avversaria in finale.