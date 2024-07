NOVOLI – Murra è pronto a ripartire dall’allargamento della società: “Nuovi soci per programmare un futuro sostenibile”

Il paese più piccolo dell’Eccellenza pugliese, con soli settemila residenti, è pronto alla sfida contro corazzate del calibro di Barletta, Bisceglie, Bitonto, Molfetta e tante altre. Si parla del Novoli Calcio 1942 del presidente Francesco Murra, riconfermato alla guida dello storico sodalizio rossoblù per il decimo anno di fila.

Si riparte su quattro pilastri considerati necessari e fondamentali per continuare a fare calcio e sociale: l’entusiasmo encomiabile della piazza che vive in simbiosi coi suoi colori; il vecchio, glorioso e rinnovato stadio “Totò Cezzi”; il grande valore del settore giovanile, foriero di meritati successi e, soprattutto, la creazione di una base societaria più ampia e capace di attrarre nuove risorse per proseguire nel percorso di crescita sostenibile.

Si lavora a fari spenti ma si dovrebbe ripartire dalle riconferme di Davide De Pandis alla guida del settore giovanile; Fabrizio Russo come direttore sportivo e Alessandro Capone come direttore generale. Il focus, al momento, riguarda il rafforzamento societario e la campagna b2024/25.

“Finita nel migliore dei modi una stagione complicata e con molte difficoltà come quella appena trascorsa – spiega Murra – vorrei ringraziare i miei compagni di viaggio dello staff dirigenziale, i direttori dell’Area Tecnica Fabrizio Russo ed Alessandro Capone oltre al responsabile del settore giovanile Davide De Pandis. Con tutti abbiamo cercato di impostare, sin dallo scorso anno, un progetto a medio-lungo termine per la crescita e la valorizzazione dei giovani, cercando di mantenere la categoria regionale e di favorire un percorso virtuoso per le squadre giovanili e per i nostri ragazzi. Obiettivi traguardati con successo grazie alle competenze, alla passione ed ai sacrifici di uno staff tecnico e di collaboratori encomiabile che ha saputo superare le tantissime difficoltà strutturali causate dalla mancanza del Cezzi, difficoltá che, va evidenziato, ci hanno fatto consumare ingenti energie soprattutto economiche. Il bilancio è quindi ottimo. Un ringraziamento totale il mio, allargato ai tifosi, ai tesserati, ai volontari ed ai genitori dei nostri ragazzi, a dimostrazione che siamo una grande famiglia: la famiglia del Novoli Calcio”.

Sul futuro (ancora) nessuna ipotesi. “Il nostro futuro è oggi: abbiamo festeggiato la salvezza come se avessimo vinto un campionato, ci godiamo gli innumerevoli risultati positivi, sportivi e non, del nostro settore giovanile, che tra le fasi finali regionali e provinciali ed il torneo di calcio giovanile nazionale in Abruzzo, ci ha continuato ad impegnare regalando costantemente emozioni e gioie, oltre alla crescita dei rostri ragazzi. Da vivere e godere in futuro ci sarà anche il nuovo Toto Cezzi così come lo abbiamo sognato per anni. E poi con oculatezza ed attenzione, siamo pronti a ripartire. Sia chiaro a tutti, però, che per dare continuità e per poter far crescere la nostra realtà continuiamo a cercare nuova linfa vitale: nuovi soci, nuovi sponsor e partner commerciali che ci consentano di programmare un futuro sostenibile e sempre più roseo, insieme alle aziende ed ai partner privati ed istituzionali che in questi anni ci hanno dato la forza di diventare la realtà che siamo. Senza il loro sostegno non potrebbe esistere questo progetto che coniuga sport e sociale. Questa per noi è la vittoria più grande, anche perchè unisce tutta la comunità: dalle Istituzioni ai tifosi, dagli imprenditori alle famiglie dei nostri tesserati. Siamo un piccolo paese nell’olimpo del calcio pugliese, con un grande senso di appartenenza e con una storia calcistica che, con umiltà e consapevolezza dei nostri seppur limitati mezzi a disposizione, onoreremo con tutte le nostre forze”.