ATLETICA – Il gallipolino Francesco Trabacca ottimo bronzo nel peso agli Assoluti di La Spezia

Medaglia di bronzo per un pesista salentino ai recenti Assoluti svoltisi a La Spezia. Si tratta di Francesco Trabacca, gallipolino tesserato per la Giovani Atleti Bari, capace di far segnare la misura di 19,23 mt al terzo lancio di gara. Misura ben al di sotto del suo personal best che è di 19,65 mt, fatto registrare a Lecce il 6 giugno scorso.

Per il lanciatore allenato dal tecnico Marco Felice si tratta del primo podio in un campionato italiano assoluto, risultato che migliora il 5° posto della passata stagione a Molfetta.

Trabacca, classe 2000, da giovane è cresciuto nella “Montefusco” di Lecce per poi continuare, dal 2017, nella Giovani Atleti Bari con la quale è passato tra i Senior.