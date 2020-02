MARTINA – Il ds Morgese: “Fermare il Corato non era facile. Ho accettato questa sfida perché…”

Entusiasta il neo direttore sportivo del Martina, Francesco Morgese, dopo l’ottimo pareggio interno ottenuto domenica contro la vice capolista Corato, fresca vincitrice della Coppa Italia Eccellenza Puglia.

“È stata una bella partita, combattuta – dice a SalentoSport Morgese – l’avevamo preparata in settimana nei minimi dettagli, studiando anche il loro modo di giocare. Il Corato ha sfruttato una nostra disattenzione per andare a segno, ma la nostra squadra non si è demoralizzata e ha trovato il pari con un eurogol di Gallù. Nei minuti finali il Corato ha inserito in campo Tourè che ci ha creato qualche problema, ma alla fine il nostro portiere non ha fatto parate prodigiose. Sono contento di questo risultato, non era facile fermare la vice capolista, ma sono anche contento del pubblico visto al ‘Tursi’, per l’allenatore, per la nuova dirigenza ma anche per il precedente presidente Lacarbonara“.

In generale, sulla nuova esperienza a Martina, il ds afferma: “Se ho accettato Martina, al di là della storia che ha questo club, è perché ho visto un bel gruppo e delle belle persone e ciò mi ha spinto ad accettare questo incarico. È una sfida che mi auguro di portare a compimento sino alla fine, la salvezza sarebbe il nostro scudetto. È normale pagare qualche inesperienza, il nostro è un gruppo molto giovane ma è composto da dei ragazzi che hanno un buon futuro, e, soprattutto, un buon margine di crescita. Domenica andremo a Vieste a giocarcela a viso aperto per un altro scontro salvezza. Cercheremo di fare la nostra partita”.