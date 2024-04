MAGLIE – Vella è la nuova presidente: “Ritorno a casa. Ripartire subito e riaccendere l’entusiasmo nella piazza”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Paola Vella, nuova presidente della Toma Maglie.

“Sono lieta di annunciare il mio ritorno a casa.

A partire da oggi assumo con grande soddisfazione la carica di presidente della Toma Maglie. Il giorno successivo alla conclusione di un campionato di eccellenza che ha sancito la retrocessione della nostra Toma si inizia a pensare subito al futuro: è il momento di ripartire immediatamente dopo due stagioni tribolate e riaccendere l’entusiasmo nella piazza.

Ho lasciato Maglie in promozione dopo un’esaltante stagione che ci vide conquistare un’impensabile finale playoff al termine di una rimonta esaltante, la ritrovo dopo 5 anni trascorsi tra società di Serie D ed Eccellenza.



Con le tappe fatte a Nardò da responsabile marketing, a Gallipoli da presidente, da dirigente a Ugento ed a Manduria da Direttore Generale credo di aver maturato l’esperienza necessaria per rappresentare al meglio i colori della mia città.

La mia nomina come Presidente è la prima di una serie di novità all’interno della Toma Maglie previste per la nuova stagione: dall’insediamento di una nuova società al ritorno al Tamborino Frisari.



Sono emozionata per il mio ritorno a CASA, appunto, quella che finalmente per la prima volta mi vedrà nella veste di PRESIDENTE, nonché la prima donna negli 80 anni di storia della TOMA MAGLIE avente MATRICOLA 70058.

Ringrazio infine tutte le persone che hanno proposto il mio nome per la Presidenza e la mia famiglia per il supporto non appena ho deciso di riscendere in campo per la mia città.

Questo vuole essere un segnale a tutte le donne, in primis da mamma di Annalisa, a cui dedico questo traguardo professionale, a sentirsi libere di inseguire i propri obiettivi”.