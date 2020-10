MAGLIE – D. Alessandrì: “Ugento squadra attrezzata per vincere il torneo, noi diremo la nostra in questa Eccellenza”. Ufficiale un nuovo centrocampista

Dopo il pesante passo falso di Coppa Italia, la Toma Maglie nell’esordio in campionato è riuscita a strappare un buon punto contro il Grottaglie. Un risultato certamente positivo, che lascia ben sperare in vista del futuro. Futuro, che consegna ai giallorossi una sfida dal sapore particolare: domenica prossima, gli uomini di mister Luperto affronteranno l’Ugento, in un confronto ricco di grandi incroci e ritorni al passato. Uno degli ex di giornata è il difensore centrale Daniele Alessandrì che in esclusiva ci racconta il momento del suo Maglie.

INVERSIONE DI ROTTA -“Un esordio in Coppa Italia certamente difficile che ha evidenziato tutti i limiti di una squadra totalmente nuova, amplificato da un avversario forte e collaudato, il peggiore che poteva capitarci in quel momento. Tutto ciò ci è servito però a lavorare ancora in maniera più dura e meticolosa in vista dell’esordio in campionato, dove siamo riusciti a conquistare un buon punto, al cospetto di un avversario forte e ben organizzato come il Grottaglie”.

AVVERSARIO DA VERTICE – “La testa ora è già proiettata alla sfida di domenica contro l’Ugento. Per me sarà una sfida dal sapore particolare, poiché rincontrerò molti miei amici ed ex compagni di squadra. Mi aspetto una gara combattuta su tutti i fronti, con due squadre che vorranno certamente dire la loro. Per quanto mi riguarda, l’Ugento è una compagine di prima fascia, con un potenziale per provare a vincere il torneo, quindi servirà in Maglie coriaceo e battagliero, che provi fino alla fine a conquistare un risultato positivo”.

PARTITA DOPO PARTITA – “Un campionato sicuramente avvincente, con un girone di ferro quello che affronteremo quest’anno, ma sono sicuro che il Maglie potrà dire la sua anche in Eccellenza. Questo è gruppo di ragazzi importante, con grande voglia di far bene e migliorare, con alle spalle una società importante ed una grande tifoseria, che ci spingeranno a fare bene. Non serve porsi limiti o traguardi ben precisi, occorre solo dare il massimo ogni settimana, ragionando partita dopo partita”.



Intanto nella giornata di ieri, il sodalizio giallorosso ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista argentino classe 1989 Matias Alberto Grandis, proveniente dall’F.C. Francavilla.