ECCELLENZA/B – Tourè e Meneses, l’Otranto passa anche a Grottaglie

Minima spesa, massima resa. L’Otranto, con un gol per tempo, passa a Grottaglie e conserva il comando della classifica, in attesa delle gare di domani. Gara molto pragmatica quella giocata dai ragazzi di mister Manco che hanno badato al sodo, trovando il punto del vantaggio con un colpo di testa di Tourè al 25′, lasciato un po’ troppo solo dalla difesa locale, e che poi l’hanno difeso con le unghie e con i denti per tutta la gara.

Gara coraggiosa del Grottaglie che, nonostante diverse indisponibilità, ha affrontato a testa alta la capolista, difendendosi, per quanto nelle sue corde, e cercando di sorprendere gli avversari con qualche buona ripartenza. A metà della ripresa, poi, la formazione di casa va vicina al pari con una bordata di D’Amicis dalla distanza che Caroppo spinge in corner. La gara scende di ritmo, sia per il caldo, sia perchè l’Otranto, mercoledì, dovrà tornare in campo per affrontare il Martina nel recupero della sesta giornata. Il raddoppio salentino arriva sui titoli di coda. Palla vagante in area, fallo di mani di Fumarola. Rigore che Meneses trasforma, spiazzando Crusat e consegnando alla sua squadra la vittoria numero sei (al netto della cancellazione di quella ottenuta col Ginosa).

Il Grottaglie, domenica prossima, osserverà un turno di riposo e tornerà in campo il 23 maggio per ospitare la Deghi. Per l’Otranto, dopo l’infrasettimanale col Martina, ci sarà un avversario scomodo come l’Ugento.

CLASSIFICA: DC Otranto 19 (giocate 7) – Toma Maglie 15 (7) – Martina 13 (6) – V. Matino 11 (7) – Sava 11 (7) – Ugento 11 (7) – Gallipoli 8 (6) – S. Massafra 8 (7) – Racale 6 (6) – Grottaglie 4 (8) – Castellaneta 3 (8) Deghi 2 (6).

Domani: Martina-Racale, Massafra-Gallipoli, Ugento-Castellaneta, Matino-Deghi.

—

IL TABELLINO

Grottaglie, stadio “D’Amuri”

sabato 8 maggio 2021, ore 16.30

Eccellenza Puglia B 2020/21 – giornata 9

AEL GROTTAGLIE-DC OTRANTO 0-2

RETI: 25′ pt Tourè, 43′ st rig. Meneses

AEL GROTTAGLIE: Crusat, Lombardi (32′ st Stella), Appeso, Fumarola, Venneri (34′ st De Marinis), Chiochia, Doukourè, Bringas (21′ st Cassano), Turco F., D’Amicis, Notaristefano (28′ st Caporusso). A disp. Bacca, Galeone, Quaranta, Turco M., Miale. All. Gerardo Viscido.

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Calò, Capone, Nacci, Falco (35′ st Piccinno), Mariano, Meneses, Cascio (45′ st Cisternino), Tourè. A disp. Giannaccari, Conte, Schiavone, Marzo, Angelini, Villani, Nicolazzo. All. Andrea Manco.

ARBITRO: Mallardi di Bari.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: D’Amicis, Cassano (G), Falco, Mariano, Capone (O). Espulsi: al 21′ pt Manco (all. Otranto) per proteste. Rec.: 1′ pt, 4′ st.

(foto: archivio ©Coribello-SalentoSport)