SERIE B – Cala il sipario sulla regular season: Salernitana, solo una formalità. Bagarre playoff e playout: gli arbitri

L’ultima giornata della stagione regolare di Serie B serve a eleggere la seconda squadra che accompagnerà direttamente l’Empoli in Serie A; la griglia playoff; l’accoppiamenti degli eventuali playout (al Pordenone basterà non perdere per salvarsi e affossare il Cosenza, insieme a Reggiana, Pescara e Entella).

Empoli-Lecce poteva avere ben altro valore per i giallorossi che, invece, dovranno battere la capolista ma non solo: dovranno attendere buone notizie dai campi di Pescara e Monza. A Pescara ci giocherà la Salernitana: se vince, contro una squadra ormai retrocessa, è in Serie A; se pareggia e il Monza vince, sono promossi i brianzoli. Le speranze del Lecce? Minime/nulle: deve: 1. battere l’EmpolI; 2. sperare che il Pescara batta la Salernitana (sic!); 3. sperare che il Brescia batta il Monza. In pratica, potrebbe essere più facile fare un 5+1 al Superenalotto.

A Empoli, il Lecce non ha mai vinto: otto sconfitte e quattro pareggi in campionato, più altri due in Coppa Italia. Nell’ultimo confronto diretto giocato al “Castellani”, datato aprile 2010, fu pareggio: reti di Angelo e Corvia (L) e doppietta di Eder (E).

Arbitrerà Aureliano di Bologna (nella foto ©Coribello-SalentoSport), già in campo, quest’anno, per Cosenza-Lecce 1-1 e per Lecce-Chievo 4-2 (dati wlecce.it).

Il programma della 38esima e ultima giornata:

lun. ore 14

Chievo-Ascoli: Antonio Di Martino di Teramo (Mastrodonato-Margani; Ros)

Cittadella-Venezia: Daniele Paterna di Teramo (Cipressa-Grossi; Amabile)

Empoli-Lecce: Gianluca Aureliano di Bologna (Raspollini-Scatragli; Santoro)

LR Vicenza-Reggiana: Luca Zufferli di Udine (Bindoni-Ceccon; Giacomelli)

Monza-Brescia: Luca Pairetto di Nichelino (Tolfo-Prenna; Piccinini)

Pescara-Salernitana: Alessandro Prontera di Bologna (Massara-Trinchieri; Meraviglia)

Pisa-V. Entella: Matteo Marcenaro di Genova (Alassio-Laudato; Ghersini)

Pordenone-Cosenza: Michael Fabbri di Ravenna (Valeriani-Lo Cicero; Volpi)

Reggina-Frosinone: Maria Marotta di Sapri (Carbone-Di Monte; Guida)

Spal-Cremonese: Giacomo Camplone di Pescara (Lanotte-Caliari; Massimi)

–

CLASSIFICA: Empoli 70 – Salernitana 66 – Monza 64 – Lecce 62 – Venezia 58 – Cittadella 56 – Chievo, Brescia e Spal 53 – Reggina 50 – Cremonese 48 – Frosinone 47 – Pisa e LR Vicenza 45 – Ascoli 44 – Pordenone 42 – Cosenza 35 – Reggiana 34 – Pescara 32 – V. Entella 23.