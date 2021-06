ECCELLENZA/B – I top e flop dell’ultima di campionato

Torna, per l’ultima volta, la nostra consueta rubrica Top e Flop, che, come ogni settimana, passerà in rassegna il meglio ed il peggio del massimo campionato regionale. Andiamo subito a scoprire chi sono i migliori e i peggiori dell’ultimo turno del girone B del campionato di Eccellenza.

Top

Diego Manisi (Gallipoli) – Grottaglie spazzato via dal poker del capitano giallorosso, che, alla fine, vale il quinto posto in classifica per gli uomini guidati da Manca. Resta il rammarico per qualche punto perso per strada, con la certezza però di poter ripartire da un calciatore che si è ormai consacrato come un valore aggiunto. ONE MAN SHOW

Giuseppe Sansò (Ugento) – Una doppietta che vale una storica partecipazione playoff. In questo scorcio di campionato, il centrocampista gallipolino si è confermato come uno dei più forti elementi del girone, in grado di lasciare il segno a suon di gol pesanti. AUTENTICO TRASCINATORE

Sebastian Meneses (Dc Otranto) – Doppietta alla Deghi, primo posto in classifica e scettro di capocannoniere del girone. Dopo un primo anno di ambientamento in Italia, il cileno è riuscito a far parlare di sé. Diverse società puntano su di lui e trattenerlo non sarà semplice. PIACEVOLE SORPRESA

FLOP

Grottaglie – Il flop è per una stagione deludente, al di sotto delle aspettative, nonostante le premesse iniziali erano ben differenti. 🙁

Castellaneta: Peggior difesa del girone e nemmeno una vittoria. Un plauso per aver portato, comunque, a termine il campionato RESET

Formula del torneo – Riprendere era quasi una necessità, ma, ora che tutto è terminato, restano i dubbi sulla formula, ma soprattutto sull’assenza di retrocessioni, che hanno certamente portato un abbassamento del livello.