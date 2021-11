ECCELLENZA/B – Martina, colpo in extremis. Dietro, il vuoto: i tabellini della 12ª giornata

Pur soffrendo più del dovuto per sbloccare il punteggio contro un coriaceo Grottaglie, il Martina archivia anche la dodicesima vittoria su 12 gare e vola in classifica del girone B di Eccellenza pugliese, staccando tutti. A una vita e mezza c’è l’Ugento che cade a Manduria e vede la prima posizione lontana undici punti. Risale il Castellaneta (tre vittorie su tre nelle ultime gare) che, nella ripresa, mette la freccia sull’Ostuni (tre ko nelle ultime tre). Il Gallipoli F. passa contro il Racale al 90′ e su rigore, superando l’Otranto, fermato in casa dal Sava sul pareggio. Un punto a testa anche tra Ginosa e Massafra e tra Mola e Maglie.

I tabellini della 12esima:

MARTINA-GROTTAGLIE 1-0

RETI: 49′ st perrini

MARTINA: Maggi, Cappellari, Brescia (40′ st Monteleone), Mangialardi (32′ st Giancola), Aprile, Perrini, Cerutti (32′ st Bukva), Teijo, Gulic, Dominguez (15′ st Ancora), Conte (25′ st Amatulli). All. Pizzulli.

GROTTAGLIE: Amabile, Santoro, Gallù, Pecora, Galeone, Carlucci, Serra, Gargaro, De Luca (20′ st Danese), Venza, Vecchio. All. Viscido.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

GALLIPOLI F.-ATl. RACALE 2-1

RETI: 12′ pt Cascio (G), 27′ st Pirretti (R), 45′ st Medina rig. (G)

GALLIPOLI F.: Russo, De Leo (5′ st Sindaco), Martinez, Mangione, Piscopiello, Solidoro (23′ st Manisi), Cascio, Monteduro, Regner, Medina (49′ st Hundt), Santomasi. All. Oliva.

ATL. RACALE: Laborda, Margagliotti, Parlati, Casalino, Distasio (24′ pt De Maria), Romano, Botrugno (20′ st Pennetta), Perna, Potenza (40′ st Corvaglia), Pirretti, Castrì. D. acc. Pizzi.

ARBITRO: Schifone di Taranto.

MANDURIA-UGENTO 2-1

RETI: 15′ pt Gomez T. (M), 15′ st Scarci rig. (M), 44′ st Cedrez (U)

MANDURIA: Russo, Pignatale, Coccioli, Epifanio (10′ st Di Marco), Ribezzi, Dyeng, Gomez T., Napolitano (48′ st Cassano), Scarci, Goncalves, Reilly. All. Geretto.

UGENTO: De Luca (14′ st Leopizzi), Carrozzo (3′ st De Lorenzis), Gubello, Cassano (11′ st Chirivì), Lopez, Marconato, Galeandro, Pinto (31′ st Cedrez), Stefanizzi, Escobedo, Cicerello (21′ st Frisenda). All. Salvadore.

ARBITRO: Doronzo di Barletta.

DC OTRANTO-SAVA 1-1

RETI: 21′ pt Caruso (S), 25′ st rig. Meneses (O)

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Palumbo, Diarra, Signore, Oproiescu, Alcazar (37′ st Capristo), Cisternino, Meneses, Villani, Buongiorno (37′ st Valentini). All. Manco.

SAVA: Maraglino, De Gregorio, Greco, Calò, Aquaro, D’Arcante, De Luca, Procida, Quarta (26′ st D’Ambrosio), Caruso, Bongermino (26′ st Cimino). All. Laraspata di Bari.

CASTELLANETA-OSTUNI 3-1

RETI: 13′ pt e 29′ st Pinto N. (C), 27′ pt Chiochia (O), 39′ st Stauciuc (C)

CASTELLANETA: Lacirignola, D’Andria, Barulli, Macaluso, Sardella, Pitto, Pinto N. (42′ st Tisci), Pinto A. (4′ st Giannotta), Palmisano (24′ st Stauciuc), Martinez (35′ st Abbate), Agodirin (42′ st Gramegna). All. D’Alena.

OSTUNI: Schina, Stranieri, Nives, Giunta, Chiochia, Razzini, Marzio, Pizzolla, Maglie, Marino, Benedetti. All. Bruni.

ARBITRO: Pravi di Brindisi.

GINOSA-MASSAFRA 2-2

RETI: 9′ pt Girardi (M), 20′ pt Casale (G), 29′ pt Notaristefano (M), 21′ st Gori rig. (G)

GINOSA: Gallitelli, Bitetto, Donvito (47′ st Romeo), Guerra (15′ st Saani), Ola, De Carlo, Pulpito (37′ st Schembri), Scatigna (42′ st Verdano), Facecchia, Gori, Casale. All. Pizzulli.

MASSAFRA: Pizzaleo, Fornino (8′ st Stella), Cirrittola, Cristofaro, Camassa, Fonzino (8′ st Gravina), Notaristefano (34′ st Turi), Appeso, Vapore, Girardi, Guarino (30′ st Odone). All. Pizzonia.

ARBITRO: Sangiorgi di Imola.

VIRTUS MOLA-TOMA MAGLIE 2-2

RETI: 13′ pt Pinto Mas. (VM), 33′ pt Cabrera (TM), 9′ st Stella (VM), 36′ st Marinò (TM)

VIRTUS MOLA: Doronzo, Daddabbo, Dentico, De Palma, Stella, Amoruso, Colella, Sisto, Pinto, Fumai, Portoghese (43′ st Antro). All. Sisto.

TOMA MAGLIE: Esposito, Tecci, Giovane (33′ st Marcuccio), Cassini (29′ st Tourè), Pasca, Cabrera, Negro, Marinò, Mosca, Flordelmundo, Romano (42′ st Muchardi). All. Luperto.

ARBITRO: Consales di Foggia.

(foto: L’esultanza di Perrini, match-winner a tempo scaduto – Ph. Paolo Conserva)