PROMOZIONE/B – Atif firma la vittoria di Taurisano, la Città di Gallipoli se ne va: tutti i tabellini della 12ª

E la prima sconfitta del Taurisano arrivò. Proprio nel match più importante di questa prima parte di stagione, quello con la capolista Città di Gallipoli, vittoriosa al “Perrotta” grazie ad un sigillo di Atif a metà ripresa, su suggerimento di Sansò. Un successo, quello della squadra di Sandro Carrozza (undicesimo su 12 partite) che è quasi una sentenza per la prima posizione. Ora i giallorossi conducono con ben dieci punti di distacco proprio sul Taurisano, che deve cominciare a guardarsi le spalle, giacché il Leverano si è portato a un solo punto dai granata, a secco di vittorie da cinque partite.

Spettacolare il duello tra Anibal Montaldi e Luciano Quarta, conclusosi con la tripletta del secondo e la vittoria numero 6 per i bianconeri in campionato. Terzo successo di fila anche per un ritrovato Novoli, 2-0 al Veglie e e quarto posto in solitaria, con sorpasso annesso sul Talsano, inceppato in quel di Martignano contro un frizzante Melendugno (terza vittoria nelle ultime quattro). Reti bianche tra Tricase e Avetrana, sonante successo esterno per il Brilla Campi (secondo consecutivo e assoluto) che, nei minuti finali, segna quattro reti al Galatina.

I tabellini della 12esima di Promozione girone B:

TAURISANO-CD GALLIPOLI 0-1

RETI: 23′ st Atif

TAURISANO: Potenza, Mele (44′ st Musio), Arnisi (27′ st Provenzano), Zilli, Ciurlia, Gigante, Torsello (39′ st Luca), Galati (39′ st Preite), Vantaggiato, De Giorgi, Manganaro (44′ st Antonazzo). All. Bray.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Schirosi (31′ st Malerba), Atif, CArdinale, Greco, Matere, Portaccio (12′ st Caputo), Sansò, Doukoure, Scialpi, Iurato. All. Carrozza A.

ARBITRO: De Pinto di Bari.

NOTE: Espulso Iurato al 26′ st.

—

GALATINA-BRILLA CAMPI 1-4

RETI: 9′ pt aut. Caravaglio (G), 38′ st aut. Malerba (BC), 40′ st Iaia S. rig. (BC), 45′ st Idrissa Diop (BC), 49′ st Greco (BC)

GALATINA: Margiotta, Leanza, Cofano, Zaminga, Costantini, Malerba, De Pascalis, De Razza, Pascali, Migali, Mingiano. All. Contaldo.

BRILLA CAMPI: Napoli, Longo, Iaia A., Iaia S., Tondo, De Ventura, Resinato (Greco), Caravaglio, Macchia, Marti (Idrissa Diop), Podo. All. Patruno.

ARBITRO: Pellecchia di Bari.

—

MELENDUGNO-TALSANO 3-1

RETI: 5′ pt e 50′ pt Nocco (M), 20′ pt Cretì (M), 35′ pt Mignogna (T)

MELENDUGNO: Nuzzaci, Colagiorgio, Greco, Longo, Cretì, De Giorgi, Vergari, De Mitri (47′ st Gurau), Conte (24′ st Petruzzella), Fanigliulo (43′ st Lenti), Nocco. D. acc. Apollonio (Squalificato Castrignanò).

TALSANO: Notaristefano, Montervino (1′ st Grillo), Giannotta (14′ st De Comite), Dima, Lecce, Franco, La Gioia, Ungaro, Peluso (31′ st Gatto), Mignogna (25′ st Galante), Scarci (14′ st Bello). All. Pettinicchio.

ARBITRO: Lavenuta di Bari.

—

TRICASE-AVETRANA 0-0

TRICASE: Bibba, Rizzo E., Zocco, Moretto, Rizzo J., Silva (38′ pt Zaminga, 39′ st Bonaventura), Orlando, Diallo, Di Maglie, Rosafio (32′ st Conde), D’Amico. All. De Giuseppe.

AVETRANA: Laghezza, Carluccio, Trisciuzzi, Eleni, Di SIlvestro (1′ st Malagnino), Talò, Sanyang, Gioia, Birtolo, Pasqua (40′ st Di Giulio), Lecce (26′ st Massaro). All. Franco.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

—

LEVERANO-V. LOCOROTONDO 3-2

RETI: 9′ pt e 15′ pt Montaldi (VL), 20′ pt, 17′ st rig. e 43′ st rig. Quarta (LE)

LEVERANO: Tramacere, Puscio, De Giorgi, Caputo (9′ st Pedone), De Carli, Elia, Lauretti, Giannuzzi, Quarta, De Benedictis, Spedicato. All. Renis.

V. LOCOROTONDO: Calabretto, Neglia (42′ st Pantaleo), Venere, Rubino, Anglani, Lacirignola (36′ st Angelini), Serio (14′ st Calia), galiano, Montaldi, Speciale, Salamina. All. Rosato.

ARBITRO: Andreula di Molfetta.

—

NOVOLI-VEGLIE 2-0

RETI: 2′ pt Delgado, 23′ pt Palazzo

NOVOLI: Indirli, Tarantino (19′ st De Blasi Gab.), Marasco (47′ st De Blasi Gianf.), leaci (45′ st Indirli), Fasiello, Franco, Palazzo, Marasco, Delgado (44′ st MAssaro), Poleti, Scarcella (32′ st Cocciolo). All. Angelè.

VEGLIE: Polito, Enrico, De Mauro, Rotunno (29′ st De Luca), Gurau, Voges, Cappellini, Commendatore, Indirli (21′ st Andriani, 38′ st Alemanno), Lillo, De Lorenzis. All. Politi.

ARBITRO: Casula di Taranto.

(foto: Imad Atif, match-winner a Taurisano)