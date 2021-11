ECCELLENZA/B – Gomez e Marzio, doppiette decisive: la classifica marcatori dopo l’ottava

Diciotto i gol segnati nell’ottava giornata di Eccellenza pugliese girone B. Non cambia nulla in vetta alla classifica marcatori, guidata da Gulic e Meneses; bel balzo di Gomez Torres (Manduria) che, con la doppietta di domenica, sale a quota 4. Ingresso con doppietta anche per Marzio (Ostuni).

La classifica marcatori dopo la giornata 8:

6 RETI: Gulic (Martina), Meneses (DC Otranto);

4 RETI: Marconato (Ugento), Medina (Gallipoli F.), Musa Leigh (Ginosa), Facecchia (Ginosa), Rodriguez H. (Ugento), Gomez T. (Manduria);

3 RETI: Amaya (Castellaneta), Stefanizzi (Ugento), Delgado (Martina), Chirivì (Ugento), Quarta C. (Sava), Portoghese (V. Mola), Potenza (Racale), Palmisano (Castellaneta), Scarci (Manduria);

2 RETI: Aquaro (Sava), Amatulli (Martina), Piccinno (DC Otranto), Caruso (Sava), Saani (Ginosa), Ancora (Martina), Cicerello (Ugento), Santomasi (Gallipoli F.), Beltrame (Sava), Guglielmi (V. Mola), Pirretti (Racale), Turco (Manduria), Gallone (S. Massafra), Mangialardi (Martina), Maiolo (Gallipoli F.), Agodirin (Castellaneta), Fumai (V. Mola), Marzio A. (Ostuni), Faccini (Ostuni);

UNA RETE: Longo (Ostuni), Castiello (S. Massafra), Mosca (Toma Maglie), Venza (AEL Grottaglie), Di Marco (Manduria), Amodio (V. Mola), Manisi (Gallipoli F.), Nadarevic (S. Massafra), Balzano (S. Massafra), Cassano (Ugento), Pinto Nic. (Castellaneta), Sindaco (Gallipoli F.), Flordelmundo (Toma Maglie), Appeso (Grottaglie), Notaristefano (S. Massafra), Pinto Mau. (S. Massafra), Corvaglia (Racale), Rizzo L. (Castellaneta), Ola (Ginosa), Zaccaria (Sava), Dominguez (Martina), Loseto (V. Mola), Cava (Manduria), D’Arcante (Sava), Serra (AEL Grottaglie), Carrozzo (Ugento), Politi (Toma Maglie), Muchardi (Toma Maglie), Pinto Mas. (Ugento), Maglie (Ostuni), Cisternino (DC Otranto), Capristo (DC Otranto), Pinto (V. Mola), Guerra (Ginosa), Gori (Ginosa), Conte G. (Martina), Tourè (Toma Maglie), Tecci (Toma Maglie), Buongarzoni (Gallipoli F.), Procida (Sava), Martinez N. (Castellaneta), Regner (Gallipoli F.), Mariano (DC Otranto), Galeandro (Ugento), Girardi (S. Massafra), Cerutti (Martina).

(foto: Gomez Torres, attaccante del Manduria – ©Coribello)