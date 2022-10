ECCELLENZA/B – Avetrana rallenta, in due ancora a punteggio pieno: i tabellini della 5ª giornata

Eccellenza pugliese girone B: tutti i tabellini della quinta giornata.

GALLIPOLI F.-MANDURIA 1-3

RETI: 6′ pt Procida (M), 30′ pt Russo rig. (M), 36′ st Turco (G), 43′ st Cavaliere rig. (M)

GALLIPOLI F.: Catella, Manca, Coronese (18′ st Turco), Luciano (16′ st Rizzello), Gomez, Fabiani, Pennetta (1′ st Monopoli), Calò, Santomasi, Romano, De Fabrizio (1′ st Castellaneta). All. Calabuig.

MANDURIA: Maraglino, Marinelli, Pino, Aquaro (26′ st Napolitano), Dorini, De Maria (16′ st Onesto), Kouamè (16′ st D’Ettorre), D’Arcante, Procida (16′ st Serafino), Russo (16′ st Portoghese), Cavaliere. All. Passiatore.

ARBITRO: Doronzo di Barletta.

—

TOMA MAGLIE-CASTELLANETA 1-0

RETI: 31′ st Nestola

TOMA MAGLIE: De Donno, Tecci (22′ st Ciriolo), Piscopiello, Maiolo, Signore, Pasca, Candido (40′ st Gallorini), Lopez, Nestola, Negro, Villar (33′ st Romano). All. Oliva.

CASTELLANETA: Casamassima, Stauciuc (7′ st Battista), Festa, Rahaming, Samba, Dieng (33′ st Mcphee), Gioscia (21′ st Cazzetta), Natella, Mehmedi, Bufano (20′ st Villani), Tiberi (19′ st Rizzi). D. Acc. Tarquinio.

ARBITRO: Cianci di Bari.

—

MASSAFRA-CD GALLIPOLI 1-2

RETI: 27′ pt Caruso N. (M), 2′ st Carrozza F. (G), 5′ st Oltremarini (G)

MASSAFRA: Pizzaleo, Saponaro, Pasqualicchio (19′ st Ligorio), Marchetti, Carlucci, Dettoli, Galeone (37′ st Amatulli), Caruso G. (26′ st Brescia), Caruso N., Malagnino, Girardi. All. Conte.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Signorelli, Chiatante (34′ st Leuzzi), Cardinale, Fruci, Carrozza, Amatulli (26′ st Caputo), Sansò, Oltremarini (34′ st Negro, 46′ st Fauzia), Quarta (41′ st Iurato), Nazaro. All. Carrozza A.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

UGENTO-OTRANTO 2-0

RETI: 38′ pt Veron, 29′ st Munoz

UGENTO: De Luca, Carrozzo, Fernandes, Cicerello, Veron, Perez, Serrano, Maroto (37’ st Olibardi), Lollo (46’ st Stefano), Pierri (13’ st Imperato), Cordary (28’ st Munoz). All. Salvadore.

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Mancarella, Cisternino (30’ st Gallo), Frisco (4’ st Assalve), Marino Da., Valentini, Mariano, Trovè, Marino Di. (45’ st Nicolazzo), Tourè. All. Tartaglia.

ARBITRO: Igliozzi di Roma 2.

(Ufficio Stampa Otranto): Sconfitta esterna per il Città di Otranto. La compagine perde 0-2 in casa dell’Ugento e resta a quota nove punti in classifica. Uno stop pesante per la formazione guidata in panchina da Graziano Tartaglia, costretto nell’occasione a rinunciare a Lorenzo Piccinno e Alessandro Villani, entrambi ai box per infortunio. Gara non particolarmente brillante quella disputata dalla formazione idruntina al cospetto di un avversario, allenato dall’otrantino doc Andrea Salvadore, più volitivo e deciso. Non una partita memorabile quella che va in scena al “Comunale” di Ugento, “baciato” da un sole ancora estivo. Le squadre si controllano e studiano per i primi 20’: i locali cercano di tenere un baricentro alto, gli ospiti vogliono la giocata in verticale a trovare gli attaccanti. Non ci segnalano grosse azioni offensive e i primi brividi arrivano in area di rigore ugentina: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, nato da un tiro pericoloso di Tourè deviato da un difensore, capitan Francesco Mariano e soci reclamano per un presunto tocco di mano sul quale l’arbitro lascia correre. Sui titoli di coda del primo tempo, l’Ugento passa. Azione confusa nei 16 metri dell’Otranto, la palla resta lì e il tocco decisivo sottomisura è quello di Veron. Il gol subìto colpisce gli ospiti, i padroni di casa spingono e creano un altro pericolo prima della fine del tempo. La ripresa continua sulla falsariga del primo tempo, con l’Otranto che fatica a rendersi pericoloso. Con l’Ugento che controlla senza particolari affanni, la prima conclusione pericolosa biancazzurra è quella di Mancarella che impegna severamente De Luca con un sinistro su punizione dal limite. Sul fronte opposto, Caroppo è provvidenziale su Maroto. A chiudere sostanzialmente la contesa è il colpo di testa di Munoz, in campo da una manciata di minuti: l’attaccante è libero di colpire in area di rigore e lascia immobile il portiere avversario. Tra una girandola di cambi, la partita scivola verso il triplice fischio di chiusura senza ulteriori sussulti.

—

ARBORIS BELLI-OSTUNI 1-3

RETI: 3′ pt aut. Renna (AB), 35′ pt Albaqui F. (O), 30′ st Marchionna (O), 40′ st Echarri (O)

ARBORIS BELLI: Loliva, Laguardia (9′ st Carbotti), Labarile, Leggiero, Biundo (29′ st Palmieri), Cantalice (21′ pt Muolo), Salvi, Agostino, Di Cosola (16′ st Saponaro), Mastronardi, Di Mola. All. Girolamo.

OSTUNI: Mendive, Renna, Litti, Otero, Cassano (44′ st Frumento), Albaqui M., Marzio, Perrino (26′ st Echarri), Viggiano (23′ st Marchionna), Albaqui F. (41′ st Benedetti), Miccoli (50′ st Scarci). All. De Nitto.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.

—

NOVOLI-GINOSA 3-1

RETI: 13′ pt Vapore (G), 15′ pt Martinez (N), 23′ st De Blasi (N), 44′ st Giannotti (N)

NOVOLI: Rielli, Fasiello, Amato, De Blasi (45′ st Del Zotti), Martinez Cejudo, Capone, Quarta (37′ st Giannotti), De Luca (16′ st Franco), Carrino, Poleti, Delgado (31′ st Palazzo). All. Marangio.

GINOSA: Grieco (26′ st Gallitelli), Caponero, Donvito, Dentamaro, De Palma, Chiochia, Coronese, Romeo (20′ st Pulpito), Vapore (38′ st Richella), Schembri, Bitetti (26′ st Bitetto). All. Pizzulli.

ARBITRO: Cipriani di Molfetta.

—

VIRTUS MATINO-AVETRANA 0-0

VIRTUS MATINO: Diallo, Fina, Monteleone, Pirretti, Casalino, Barulli (22′ st Schirosi), D’Andria, Solidoro (28′ st D’Errico), Cannizzaro, Alemanno (10′ st Azzinnari), Elia. All. De Marco.

AVETRANA: De Marco, Trisciuzzi, Lombardi, Medaglia, Fabiano, Tamborrino, Zaccaria (22′ st Conte), Lomartire (22′ st Sibilia), Gonzalez, Varietti (35′ st Sanyang), Marangione. All. Crescenzio.

ARBITRO: Monata di Bari.