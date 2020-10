ECCELLENZA A/B – Ingiustificata presenza di tifosi sugli spalti: multa per l’Ugento. Il Giudice sportivo della 2ª giornata

Il Giudice sportivo delle gare della seconda giornata del campionato di Eccelllenza.

GIRONE B

CALCIATORI – Una giornata per Miguel Alejandr Romeo (Ginosa); squalifica sino al 15.11.2020 per Marco Napolitano (Grottaglie).

DIRIGENTI –

AMMENDE – 500 euro all’Ugento: “Nonostante la partita dovesse svolgersi in assenza di pubblico, in ragione della pandemia in corso, risultavano presenti in tribuna 400 tifosi; inoltre propri tifosi dagli spalti lanciavano un accendino all’interno del terreno di gioco”.

Il Giudice sportivo ha demandato al Cr Puglia l’adozione dei provvedimenti in ordine al recupero della gara tra Otranto e Gallipoli, non giocata per un caso di Covid nella rosa della società ionica.

GIRONE A

CALCIATORI – Una giornata a Pasquale De Battista (Real Siti)

ALLENATORI/STAFF TECNICO –

DIRIGENTI –

AMMENDE –

COPPA ITALIA: Una gara per Luigi De Cesare (San Marco), Gennaro Di Fraia (AT San Severo), Benito Cicerelli (Manfredonia).