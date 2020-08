ECCELLENZA – Gallipoli e Manduria ballano il tango, il Maglie vicino ad un colpo per la mediana: le ultime sul mercato

Prosegue senza sosta il mercato di Eccellenza, con diverse compagini, che dopo l’ufficialità dei ripescaggi, hanno dovuto cambiare strategie, adeguando ovviamente il proprio organico all’imminente salto di categoria. Il Gallipoli piazza un nuovo colpo sudamericano, mentre il Manduria, oltre a diverse riconferme, pesca ancora dall’Argentina, assicurandosi le prestazioni del centrocampista Nicolas Pigozzi.

UGENTO – Come anticipato dalla nostra redazione, il centrocampista argentino Damian Soria sarà un nuovo calciatore giallorosso. Un prospetto di primo livelli, che si va a sommare ad i diversi colpi di mercato messi a segno dalla compagine salentina, che vorrà certamente ritagliarsi un importante spazio nel prossimo campionato.

Ufficialità: Bibba, Vergori, Diarra, Regner, Maiolo, Martinez, Sansò, Garcia, Tardini, Soria.

GALLIPOLI – Il sodalizio presieduto da Paola Vella, nelle ultime ore si è assicurato le prestazioni dell’attaccante classe 1990 Juan Ignacio Echarri, che sbarca in riva allo Ionio per la sua prima esperienza italiana. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove ufficialità, come confermato proprio dalla numero uno del sodalizio giallorosso.

Ufficialità: Macchia, Montenegro, Manisi, Buongarzoni, Mangione, Ferramosca, Castello, Potenza, Thiago Moio, Echarri.

NARDÒ – In attesa del ripescaggio in Serie D, la società granata inizia a lavorare in ottica mercato. Il ds Andrea Corallo ha chiuso con l’ex attaccante di Barletta e Casarano, Antonio Caputo, mentre per il centrocampo piace il gallipolino Alessandro Scialpi (su cui c’è anche un interessamento della Toma Maglie), operazione che, sebbene sia ad un passo dalla definizione, dovrebbe essere, comunque, ufficializzata a ripescaggio ottenuto. Ormai fatta per gli ex Brindisi Leo Granado e Giacomo Zappacosta. Vestirà ancora la casacca del toro il difensore Pietro Stranieri.

Ufficialità: A. Caputo.

TOMA MAGLIE – Dopo aver piazzato diversi colpi di primissimo livello, il direttore Loris Bavone, vorrebbe regalare a mister Orazio Mitri un colpo ad effetto in mediana. Dopo aver sondato il terreno con Alex Scialpi, ora pare molto calda la pista che porta ad Antonio D’Arcante. Importanti novità potrebbero aversi nelle prossime ore.

Ufficialità: Negro, Castrì, Esposito, Pasca, Alessandrì , Pape Toure, Magagnino, Indino, Palazzo Luperto, Parisi, Rizzo, De Vita, Nuzzo, Tagarelli, De Pascalis, Nero.

MANDURIA – La compagine allenata dal riconfermato mister Cosma sta provando a mettere su un organico importante per la categoria. Dopo i diversi movimenti dei giorni scorsi, in queste ore il sodalizio neroverde ha definito alcune importanti trattative in entrata. Vestiranno la casacca del Manduria, il centrocampista argentino Nicolas Pigozzi, mentre, tra le tante riconferme, spicca quello dell’attaccante Mummolo, già protagonista con la compagine tarantina nella passata annata.

Ufficialità: De Marco, Malagnino, Carrara, Danese, Pizzi, Conte, Scatigna, Napolitano, Pigozzi.

OSTUNI – La società gialloblù, dopo aver affidato la panchina a mister Corrado Cotta, inizia a definire le prime operazioni in entrata. Arriva nella città bianca il difensore ex Gravina ed Altamura, Nicholas Lenoci. Sempre per il pacchetto arretrato, ufficiale è anche l’ingaggio dell’ex Trani Michele Ceglie, mentre in attacco tutto fatto per il giovane Giuseppe De Leonardis. Riconfermato il centrale difensivo Simone Regnani.

Ufficialità: Lenoci, Ceglie, De Leonardis, Regnani, Zito.