LECCE – Ufficiali lo staff di mister Corini e i quadri dei settori giovanili: Grieco (e non più Augusto) alla Primavera

Insieme a mister Eugenio Corini, presentato ufficialmente in mattinata, lavoreranno Salvatore Lanna, come suo vice; Stefano Olivieri, come collaboratore tecnico; Salvatore Sciuto, come preparatore atletico; Giovanni De Luca, come preparatore atletico e responsbile del recupero degli infortunati; Luigi Sassanelli, come preparatore dei portieri; Matteo Camoni, come match analyst; Vincenzo Leonardi, come osservatore.

Questo, invece, i quadri dei settori giovanili.

Primavera

Allenatore – Vito Grieco*

Allenatore in seconda – Luca Salvalaggio

Preparatore atletico – Paolo Traficante

Preparatore portieri – Roberto Vergallo

Dirigente Accompagnatore – Giuseppe Nucci

U17

Allenatore – Primo Maragliulo

Allenatore in seconda – Riccardo Personè – Allenatore in seconda

Preparatore atletico – Giammarco Mardella

Preparatore portieri – Francesco Garzilli

Dirigente Accompagnatore – Massimiliano Dell’Anna

U16

Allenatore – Simone Schipa – Allenatore

Allenatore in seconda – Antonio Manni

Preparatore atletico– Raffaele Tumolo

Preparatore portieri – Diego Zaccardi

Dirigente Accompagnatore – Marco Geusa

U15

Allenatore – Vincenzo Mazzeo

Allenatore in seconda – Fabio Marrocco

Preparatore atletico – Paolo Fontò

Preparatore portieri – Giampaolo Luperto

Dirigente Accompagnatore – Giampiero Tundo

* Grieco, nativo di Molfetta, classe 1971, ha avuto una discreta carriera da calciatore, di ruolo difensore centrale, suddivisa tra Serie B e C. Ha indossato le casacche di Modena, Catania, Crotone, Spezia, Reggiana, Casarano (quattro presenze nel torneo di C1/B del 1996/97), Nardò (25 presenze nella seconda parte della stagione 1996/97). In totale, ha accumulato oltre 300 presenze tra i professionisti, quasi la metà delle quali nel campionato cadetto. Comincia la sua carriera in panchina nello Spezia, come assistente tecnico, nel 2010/11, poi passa all Lugano col ruolo di vice allenatore. Quindi il ritorno in Italia con le esperienze a Pisa, come vice allenatore, e alla Pro Vercelli, partendo da osservatore per poi allenare le giovanili (under 17 e 19), la prima squadra nel 2017/18, per chiudere col biennio alla Sicula Leonzio, prima dal luglio all’ottobre scorso, poi da gennaio 2020 sino a chiusura del campionato di C girone C, portando la squadra a salvarsi nei playout contro il Bisceglie. Solo il 14 agosto, la società di via Costadura aveva ufficializzato il nome di Massimo Augusto come allenatore della Primavera del Lecce, ma tale nomina, poi, è sfumata nel giro di pochi giorni per motivi imprecisati.