GALLIPOLI – Costantini: “Auspichiamo un campionato di vertice. Organico ancora da completare”

Da qualche giorno, il nuovo Gallipoli targato Toma ha cominciato a prendere forma dando il via alla preparazione per la nuova stagione, sotto l’occhio vigile del tecnico ex Lecce.

Il sodalizio giallorosso non ha però ancora completato l’organico, ma lo farà a breve, come spiegato in esclusiva dal vice presidente Luciano Costantini, affiancato, nel suo stesso ruolo, da pochi giorni, da Maurizio Gervasi.



SITUAZIONE IDEALE – “Così, a primo impatto, è chiaro che l’Eccellenza andrà a perdere un po’ di blasone. Noi ad esempio non affronteremo compagini di primo livello come Corato, Barletta ed altre che hanno fatto la storia di questi campionati. Guardando la scelta e collocandola nell’era post Covid, è chiaro che questa è una situazione ideale che andrà ad aiutare diverse società, riducendo in maniera drastica i costi. Ora bisognerà vedere quante promozioni e retrocessioni ci saranno, se ci saranno playoff o meno, insomma occorrerà capire quale sarà il regolamento”.

VOGLIA DI VERTICE – “Speriamo che il Gallipoli possa fare un campionato di vertice, perché oggi è questo ciò che tutti ci auguriamo. Il nostro obbiettivo è quello innanzitutto di divertire e far divertire, provando a fare una stagione che ci dia delle soddisfazioni, evitando quanto successo nella passata stagione, quando, tra mille difficoltà e mille peripezie, trovammo una salvezza risicata”.

NUOVO ORGANICO – “Nei giorni scorsi abbiamo avuto il piacere di incontrare il nuovo vice presidente Maurizio Gervasi, il quale ha fatto a tutti un’ottima impressione. Persona dalla grande esperienza che ci sarà molto utile. Per ciò che riguarda il nuovo organico è davvero troppo presto per esprimerci. I ragazzi hanno fatto una settimana di lavoro aerobico, senza ausilio del pallone, quindi per le valutazioni occorre aspettare la prossima settimana. Come ha detto il nostro direttore, la rosa è completa all’ottanta per cento, quindi è chiaro che bisognerà attendere che il tutto venga completato”.