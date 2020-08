VOLLEY – Europei U18, i sorteggi degli azzurrini. Novità di mercato per Olimpia Sbv Galatina e Conad Lecce

OLIMPIA SBV GALATINA – Tre nuovi arrivi, negli ultimi giorni, nell’Olimpia Sbv Galatina. Il primo, in ordine cronologico, è Marco Lotito, laterale melfitano classe 1984, cresciuto nella Folgore San Miniato e con molta esperienza alle spalle: Schio (A2), Milano (A1), Fabriano, Catania, Terlizzi, Sora, Molfetta, Brolo, Cosenza, Chiusi, Massa (B1), Taviano, Ostuni e Galatina (B). Ci sarà anche Ferdinando Lentini, martello siciliano di Mazara del Vallo, anche lui con tanta gavetta ed esperienza in giro per l’Italia: Castelvetrano (D), Sciacca (B2), Campobello (D), Mazara (D, C e B2), Nissa (B2), Ragusa (B2), Leonforte (B2), Macerata (B1), Galatina (B), Cerignola (B), Ischia (B). Ritorno a casa per Piergiorgio Antonaci, centrale di Galatina 25enne, alto 195 cm e cresciuto nel vivaio della Sbv Pallavolo Galatina, diventando anche campione provinciale U19 insieme a “La meglio gioventù” (Mattia De Matteis, Giulio Navone, Antonio De Matteis, Davide Giannotta, Federico Giorgetti, Gabriele Di Zanno). Nel suo curriculum, oltre a Galatina, ci sono le esperienze con Garlasco (ultimi quattro anni) e Trebaseleghe. Si radunerà il 3 settembre prossimo, agli ordini dei coach Dicillo e Noia, la squadra di Serie C della Olimpia Sbv Galatina che punterà sul gruppo degli under 18 della scorsa stagione e che potrà contare su una collaborazione privilegiata con la Materdomini Castellana e la sua accademia volley. Lo stesso gruppo, poi, parteciperà anche al torneo U19.

CONAD LECCE – Dopo la riconferma dello staff tecnico con l’ufficializzazione di mister Saccomanno e di Caiulo, allenatore e suo vice, prende forma il roster 2020/21 con l’importante ingaggio di Mattia Lezzi, centrale che, nonostante la giovane età, vanta già un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto nelle giovanili del Leverano, ha poi vestito le casacche di Morciano (Emilia Romagna), Cosenza e Galatina, sempre in Serie B.

SORTEGGI EUROPEI U18M – Sono stati effettuati, nei giorni scorsi, i sorteggi per la fase finale dell’Europeo Under 18 maschile che si svolgeranno tra Lecce e Marsicotecere (Pz) tra il 5 e il 13 settembre prossimi. Gli azzurrini, guidati da Vincenzo Fanizza, sono stati inseriti nel girone 1 insieme a Turchia, Belgio, Bulgaria, Slovacchia e Finlandia (si giocherà a Marsicotevere). Nel girone di Lecce, il 2, entrano: Germania, Repubblica Ceca, Russia, Francia, Bielorussia, Polonia. Questi i pre-convocati (ne saranno scelti 12): Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante (Volley Treviso); Federico Ciardo (Pallavolo Azzurra Alessano); Gabriele D’Ambrosio (Volley Parella); Ambrose Ionut (Lube Volley); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli (Robur Costa Ravenna); Alessandro Pisoni, Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Federico Bonacchi, Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).

SHOWY BOYS GALATINA – È pronta a ripartire anche la Showy Boys Volley Galatina: “I corsi di pallavolo saranno dei laboratori di sport e formazione – dice il direttore tecnico Francesco Papadia – che, da questa stagione sportiva, potranno contare sul coordinamento e supervisione dello staff tecnico della Vero Volley Monza, il consorzio più grande d’Italia, con cui la Showy Boys collabora per la promozione e valorizzazione del settore giovanile”. Dal vivaio della Showy Boys, quest’anno, debutteranno in Serie B col New Volley Gioia, Giacomo Carichino e Marco Martina.