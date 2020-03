ECCELLENZA – L’emergenza Coronavirus ferma il San Marco: “Sospese le attività della prima squadra”

Dopo le ormai note questioni riguardanti il nostro massimo campionato nazionale, l’emergenza legata al CoronaVirus, in queste ore sembra riguardare anche l’Eccellenza Pugliese, in particolar modo il San Marco. Con l’aumentare dei casi in tutta la regione Puglia ed il decesso di un 75enne proprio nella cittadina foggiana, la società azzurrogranata ha deciso di sospendere in via precauzionale tutte le attività, diramando in data odierna il seguente comunicato: “In via precauzionale si ritiene opportuno sospendere la seduta odierna d’allenamento della prima squadra. Dopo che avremo gli aggiornamenti sui controlli effettuati si daranno nuove disposizioni. Invitiamo tutti gli addetti ai lavori Asd San Marco a sottoporsi a controlli e a rimanere a casa e a comunicarlo alle autorità competenti se sono stati in contatto con la famiglia della vittima”.

Domenica prossima il San Marco avrebbe dovuto ospitare la Deghi in un delicato scontro salvezza che, a questo punto, sembra rinviato.