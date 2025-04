ECCELLENZA – TFT: Manduria penalizzato, Racale salvo. Come cambia la classifica

Si attendeva per il pomeriggio di oggi la sentenza del Tribunale federale territoriale sui casi Manduria e Bisceglie. Il Manduria è stato penalizzato di quattro punti da scontare nella attuale stagione sportiva 2024-25; il Bisceglie di un punto ma da scontare nella prossima stagione. Il 23 aprile si discuterà del secondo deferimento riguardante il club messapico.

Il primo effetto della sentenza odierna del Tft è la salvezza matematica raggiunta dal Racale. Al momento l’unico playout da giocare sarebbe Foggia Incedit-Manduria ma, come detto, si attendono gli esiti del secondo deferimento per il sodalizio messapico.

Oltre ai quattro punti di penalizzazione è stato inibito per nove mesi il tesserato del Manduria, Fabio Di Maggio. Per il Bisceglie, sei mesi di inibizione per il tesserato Carmine Franco.

La nuova classifica:

Barletta 83 – Galatina 69 – Polimnia 67 – Bisceglie 65 – Canosa 63 – Acquaviva 62 – Spinazzola 55 – Gallipoli 55 – S. Massafra 54 – Bitonto 54 – Novoli 54 – Unione Calcio Bisceglie 53 – Atl. Racale 52 – Foggia Incedit 52 – Manduria 49 – Brilla Campi 44 – Corato 41 – Molfetta 24 – Ginosa 19 – Arboris Belli 15.