ECCELLENZA (gare del 30/1 e 2/2), PROMOZIONE/B (gare del 2/2): Il Giudice sportivo

Eccellenza girone unico (gare del 30/1 e 2/2/25), Promozione pugliese girone B (gare del 2/2/25): il Giudice sportivo.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ARBORIS BELLI: Homero E. Calderon (1 – gare del 30/01); Loris Convertino (1 – gare del 02/02)

ATL. ACQUAVIVA: Giuseppe Di Cillo (1 – gare del 30/01); Giovanni Bongermino (1 – gare del 02/02)

ATL. RACALE: Luca J. Layus (1 – gare del 30/01); Matias Milessi (1 – gare del 30/01)

BARLETTA: Pasquale De Candia (all. 1 – gare del 30/01)

BISCEGLIE: Francis Di Fulvio (1 – gare del 30/01)

BITONTO: Antonio Cannito (1 – gare del 30/01)

BRILLA CAMPI: Angelo Buono (all., fino al 20/02/25 – gare del 02/02)

CANOSA:

CORATO: Ernesto Dispoto (4 – gare del 30/01); Gabriel Santos Falciano (2 – gare del 30/01); Joaquin Rantucho (3 – gare del 02/02); Simone Fanelli (1 – gare del 02/02)

FOGGIA INCEDIT: Aldo Pissinis (1 – gare del 30/01))

GALATINA: Jacopo Mancarella (1 – gare del 02/02); Gabriele Romano (1 – gare del 02/02); Gianmarco Mancarella (1 – gare del 02/02)

GALLIPOLI:

GINOSA: Fabio Fede (1 – gare del 30/01)

MANDURIA: Pietro Stranieri (1 – gare del 30/01)

MOLFETTA: Marco Campanale (dir,, fino al 06/04/25 – gare del 30/01)

N. SPINAZZOLA:

NOVOLI:

POLIMNIA: Michele Anaclerio (all., fino al 13/02/25 – gare del 30/01); Pasquale Rapio (2 – gare del 30/01)

S. MASSAFRA: Graziano Secondo (1 – gare del 30/01); Daniele Fabiano (1 – gare del 02/02)

UC BISCEGLIE:

—

PROMOZIONE/B

A. TOMA MAGLIE: Francesco Nicolardi (dir., fino al 20/02/25); Jorge Caicedo (1)

ATL. TRICASE: Salvatore Cazzato (dir., fino al 20/02/25)

CAROVIGNO:

COPERTINO:

GROTTAGLIE:

LEVERANO:

MESAGNE:

OTRANTO:

R. PUTIGNANO:

RINASCITA REFUGEES: Antonio F. Lorenzo (1)

RS CRISPIANO:

SAVA:

TAURISANO:

TERRE ACAYA-ROCA:

TREPUZZI: Ammenda di 250 euro; Mattia Saracino (1); Andrea Poleti (1)

V. LOCOROTONDO: Ammenda di 100 euro

V. MATINO: Lorenzo Carrino (1)

VEGLIE: