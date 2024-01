Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 28.01.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 28 gennaio 2024 in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE: Antonio Rainò (dir., fino al 01/04/24); Federico Conte (3); Claudio Amato (1)

ARBORIS BELLI: Vincenzo Saponieri (dir., fino al 08/02/24); Flavio Ferrante (1)

ATL. RACALE: Matias Milessi (1)

BRILLA CAMPI: Carlo Poleti (1)

GINOSA:

MANDURIA:

MESAGNE:

NOVOLI: Ammenda di 50 euro

OSTUNI: Sconfitta a tavolino (3-0 pro Ugento) per mancata presentazione in campo; un punto di penalizzazione; 1.000 euro di ammenda per terza rinuncia

OTRANTO: Matteo Valentini (1)

S. MASSAFRA: Pietro Bettin (all., fino al 01/04/24)

SAN PIETRO VERNOTICO:

UGENTO:

V. MATINO:

—

PROMOZIONE/B

ATL. TRICASE:

CEDAS AVIO BR:

CEGLIE: Kemo Bojang (1); Pietro Antico (1); Aldo Parisi (4)

COPERTINO:

GALATINA: Giuseppe Muci (mass., fino al 08/02/24)

GROTTAGLIE: Loris Formuso (4)

LEVERANO:

P. GALATONE:

R. CAROVIGNO: Salvatore Zito (dir., fino al 01/03/24)

RINASCITA REFUGEES:

TALSANO: Daniele Dima (1, Coppa Italia); Ivan Lecce (1, Coppa Italia)

TAURISANO: Gaetano Mele (1)

V. LOCOROTONDO: Massimiliano Scialpi (dir., fino al 08/02/24)

VEGLIE: Joan A. Tchuileu Happi (1)