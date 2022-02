Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 30.01.2022

Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare del 30 gennaio scorso nei campionati dilettantistici pugliesi.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Tre giornate per Banda Mbaye (DB Trinitapoli) e Bax Jammeh (Real Siti), entrambi per aver insultato i calciatori avversari, spintonandone e trattenendone per il collo uno); una giornata per Luca Cantalice (CD Mola), Matteo Colangione (Manfredonia), Mohammed Saani (Virtus Mola), Michele Piperis (CD Mola), Michele Doronzo (Virtus Mola), Federico Daniele (CD Mola), Ismael Diomande (DB trinitapoli), Pasquale Tedone (CD Mola), Cristian E. Stele (DB Trinitapoli).

ALLENATORI – Squalificato Claudio Luperto sino al 10-02-22.

AMMENDE – 200 euro al Martina (lancio di birra per cinque volte a uno degli assistenti da parte di propri tifosi).

—

PROMOZIONE

CALCIATORI – Due giornate per Giovanni Gatto (Talsano), Angelo Quacquarelli (Virtus San Ferdinando); una giornata per Youssef Toumi (Avetrana), Danilo Spina (Fesca Bari), Michele Gagliardi (Bitritto), Marino Daddato (Don Uva), Giuseppe Casamassima (FC Capurso), Gianluca Mingiano (Galatina), Daniele Dima (Talsano), Antonio Anglani (V. Locorotondo), Nicolò Maiolo (Capo di Leuca), Donato Carnevale (F. Acquaviva), Pietro Luigi Cofano (Galatina), Tomas A. Alassia (PS Legend), Giovanni Voges (Veglie).

ALLENATORI – Squalifica sino al 18-02-22 per Luigi Manco (V. San Ferdinando); sino al 10-02-22 per Daniele Corvaglia (Capo di Leuca).

AMMENDE – 50 euro all’Arboris Belli.

—

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Due giornate per Claudio Morleo (Mesagne), Elia Carretto (Peschici), Alessandro Guido (Virtus Lecce); una giornata per Modou Sowe (Ceglie), Simone Mero (DB Manduria), Nicola Rizzi (H. Laterza), Donato Notarangelo (Real San Giovanni), Corrado Cafagna (CD Trani), Stefano Mangialardi (Grumese), Michele Melchionda (Real San Giovanni), Michele Garbetta (Trinitapoli), Martino Darenzo (Peschici), Davide De Vincentis (Cedas Avio BR), Antonello Petragallo (Latiano), Antonio Galeotta (Zapponeta), Andrea Tarsilla (Ruffano), Maurizio Piscopo (Troia), Michele Del Conte (A. Cagnano), Piergiovanni Riezzo (DB Manduria), Francesco Portoghese (Ideale Bari), Giuseppe Modugno (Noja), Mattia Falco (Ruffano), Adolfo Pio Di Lauro (Troia), Simone Tesoro (V. Molfetta).

ALLENATORI – Squalifica sino al 10-02-22 per Gianluca Toma (Ruffano) e Giuseppe Albanese (Trinitapoli).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 17-02-22 per Antonio Pio Cavorssi (Real San Giovanni); squalifica per una giornata per Domenico Grieco (Atl. Pezze).

AMMENDE – 250 euro al Real San Giovanni (intemperanze di soggetti non presenti in distinta ma riconducibili alla società); 100 euro al Mesagne e alla Virtus Lecce (colluttazione tra giocatori di entrambe le società).

Cursi-SD Parabita: 3-0 a tavolino (il Parabita, dopo aver iniztao in sette, al 2′ del primo tempo rimane in sei).

—

SECONDA CATEGORIA

CALCIATORI – Due gare per Cristian F. Tricarico (Arc. Triggiano), Sabino Cianci (Sp. Torre a Mare); una gara per Francesco Santodirocco (AC Monte), Giuseppe Brattoli (Castellucco dei Sauri), Francesco Pio Centrone (F. Molfetta), Severo Santarelli (GC San Severo), Gaetano Turi (Real Mottola), Federico Mendolia (Alessano), Cosimo Lamanna (Esp. Monopoli), Vincenzo Nardella (GC San Severo), Francesco Santomarco (GC San Severo), Marino De Santis (Sp. Torre a Mare), Davide E. Di Molfetta (Canusium), Maurizio Barletta (Esp. Monopoli), Alessandro Zollino (Melpignano), Roberto Casciaro (Presicce Acquarica), Cristian Mastria (Real Neviano), Roberto Leone (Castelluccio dei Sauri), Nicola Tafuni (F. Altamura), Stefano Surano (N. Andrano), Nicolò D’Elia (Real Mottola), Pietro De Lucia (R. Olimpia Terlizzi).

ALLENATORI – Squalifica sino al 28-02-22 per Giuseppe Vignola (R. Carovigno) e Franco Ricciardi (W. Santo Spirito).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 28-02-22 per Luca Rizzo (Poggiardo); sino al 10-02-22 per Simone Fasini (Vernole).

Gara Audax San Severo-Elce: preannuncio di reclamo del San Severo.