Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 13.03.2022

Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare di domenica 13 marzo 2022 giocate nei campionati dilettantistici regionali.

ECCELLENZA

Canosa-San Marco: preannuncio di ricorso del San Marco.

CALCIATORI – Due giornate per Armando Mastropasqua (Orta Nova), gara del 10 marzo. Tre giornate per Simone Damicis (Ostuni, testata al naso a un avversario a gioco fermo); due giornate a Leonardo Caputo (Canosa), Gaetano Fino (S. Massafra); una giornata a Fabiano Cimino (Sava), Gabriele Difino (V. Mola), Michele Menicozzo (San MArco), Danilo N. Schirone (V. Mola), Giuseppe Negro (Maglie), Francesco Donvito (Ginosa), Alessio Romanazzo (Real Siti), Cosimo Camassa (S. Massafra), Antonio Pignataro (Barletta), Domenico Pizzolla (Ostuni), Manolo Stango (Real Siti).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 24 marzo per Giuseppe Ferrino (Virtus Mola).

AMMENDE – 100 euro all’Ostuni; 50 euro al Real Siti.

—

PROMOZIONE

CALCIATORI – Tre giornate per Manolo Carella (FC Capurso); due giornate per Vincenzo Verri (Melendugno); una giornata per Giovanni Colella (Atl. Acquaviva), Claudio Cacciapaglia (FC Capurso), Giuseppe Compierchio (V. San Ferdinando), Samuel Maggio (Avetrana), Giorgio Di Seclì (Taurisano), Antonio Proscia (Atl. Acquaviva), Fernando Carrozza (CD Gallipoli), Gaetano De Florio (Rutiglianese), Matteo Trisciuzzi (Avetrana), Matteo Elia (Leverano).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 17 maggio per Giuseppe Perchiazzi (Fesca Bari); sino al 31 marzo per Salvatore Taurino (Melendugno); sino al 24 marzo per Rocco Lore (Atl. Acquaviva).

—

PRIMA CATEGORIA

Gara Noja-Ideale Bari del 20/02/22: sconfitta a tavolino 0-3 per il Noja per l’irregolare posizione del tesserato Dario Nicastro.

CALCIATORI – Due giornate per Diego Mento (Virtus Lecce), Edoardo Cormio (V. Molfetta); una giornata per Piergiuseppe Toscano (Grumese), Alessio Fanelli (Ideale Bari), Francesco Nasole (RS Crispiano), Vincenzo Conforte (H. Laterza), Giuseppe Modugno (Noja), Giovanni Fania (Real San Giovanni), Michael Flaminio (Peschici), Leonardo Ragno (CD Trani), Mohamed Ghazi (Monteroni), Andrea Cavallo (Lizzano), Gabriele Delli Carri (Troia), Giovanni Contino (Zollino), Fabio Dinoia (CD Trani), Francesco Visceglia (Santeramo), Desantil Dobrozi (H. Laterza), Marco Romano (SD Parabita), Marco Montinaro (V. Lecce).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 24 marzo per Donato Piri (Seclì).

AMMENDE – 250 euro al Ruffano; 200 euro alla Virtus Molfetta; 100 euro al Santeramo; 50 euro al Peschici.

—

SECONDA CATEGORIA

CALCIATORI – Tre giornate per Guido Margarito (Alessano), Antonio Papadia (Alessano), Admir Metko (Spartan Boys); due giornate per Andrea Donofrio (Presicce Acquarica); una giornata per Alessandro Travaglio (Ascoli Satriano), Cosimo Sbano (Carovigno), Marco Forziati (Sp. Torre a Mare), Massimiliano lella (NT Cellamare), Luigi Mele (Spartan Boys), Pasquale Toritto (Spartan Boys), Denis Urso (CD Poggiardo), Domenico Trane (Presicce Acquarica), Giovanni Farella (F. Altamura), Ebrima Camara (Real Neviano).

ALLENATORI – Squalifica sino al 10 aprile per Antonio Lomagistro (Spartan Boys); per una giornata, Valentino Saulle (Taf Ceglie).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 3 aprile per Claudio Anguilano (Ascoli Satriano), Antonio Bavaro (Sportiva T. a Mare), Antonio Iacca (Palagiano), Antonio Caliandro (TAF Ceglie).