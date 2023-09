Eccellenza/B (cambia la classifica), Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 24.09.2023

Cambia la classifica di Eccellenza pugliese girone B dopo la decisione del Giudice sportivo che ha accolto il ricorso della Toma Maglie (partita Ugento-Maglie, finita 5-0, 10 settembre). La questione riguarda l’utilizzo in campo del calciatore Francesco Bruno Santantonio che doveva ancora scontare una giornata di squalifica risalente all’ultima giornata del campionato Juniores Under 19 2022-23. Il calciatore è entrato in campo proprio al 90′ in sostituzione di Iborra. L’accoglimento del ricorso comporta la vittoria a tavolino per la Toma Maglie e la conferma della squalifica per il calciatore per una giornata, ancora da scontare.

La nuova classifica: Manduria 9 – Ugento, S. Massafra, Novoli, S.P. Vernotico, Brilla Campi 6 – Mesagne, Racale, V. Matino, Toma Maglie 4 – Arboris Belli, Ginosa, 3 – Otranto, Ostuni 0.

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 24 settembre 2023 in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE:

ARBORIS BELLI:

ATL. RACALE:

BRILLA CAMPI:

GINOSA: Giovanni Gatto (1); Vincenzo Richella (1)

MANDURIA:

MESAGNE:

NOVOLI:

OSTUNI:

OTRANTO:

S. MASSAFRA:

SAN PIETRO VERNOTICO: Andrea G. Piccinni (6) *; Emanuele Russo (1)

UGENTO: Francesco B. Santantonio (1, vedi sopra); Pascual D. Ruiz (2)

V. MATINO:

* “Dopo aver protestato nei confronti della terna arbitrale, si avvicinava ad uno degli assistenti proferendo frasi irriguardose nei confronti dei componenti, toccando con la mano aperta la spalla del medesimo assistente ma senza procurargli dolore”

—

PROMOZIONE/B

ATL. TRICASE: Cosimo Bello (medico, fino al 05-10-23); Gabriele Giannuzzi (1); Emiliano Beron Cano (1, Coppa Italia)

CEDAS AVIO BR:

CEGLIE:

COPERTINO: Ammenda di 100 euro; Marco Raganato (dir., fino al 12-10-23); Aldo A. De Michele (1, Coppa Italia)

GALATINA: Ammenda di 100 euro (Coppa Italia)

GROTTAGLIE:

LEVERANO:

P. GALATONE:

R. CAROVIGNO: Armando Barnaba (dir., fino al 05-10-23)

RINASCITA REFUGEES: Ousmane Conde (1, Coppa Italia); Gianmarco Strafella (1, Coppa Italia); Mohamed Diarrassouba (1, Coppa Italia)

TALSANO: Nicola Ungaro (all., fino al 05-10-23)

TAURISANO:

V. LOCOROTONDO: Ammenda di 50 euro (Coppa Italia); Antonio Miola (1, Coppa Italia)

VEGLIE: Raffaele Sirsi (dir., fino al 28-10-23, Coppa Italia)